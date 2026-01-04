الأحد 04 يناير 2026
ثقافة وفنون

فتح باب التقدم لدفعة جديدة بمدرسة الفنان خضير البورسعيدي للخط العربي

مدرسة خضير البورسعيدي،
مدرسة خضير البورسعيدي، فيتو
أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عن فتح باب التقدم للمنحة المجانية للدراسة بمدرسة الفنان خضير البورسعيدي للخط العربي، وذلك بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وجمعية خير بلدنا للتنمية المستدامة، في إطار خطة وزارة الثقافة الهادفة إلى صون الهوية الوطنية والحفاظ على فنون الخط العربي باعتبارها أحد أبرز مكونات التراث الثقافي المصري.

منحة مدرسة خضير البورسعيدي

ويُشترط للالتحاق بالمنحة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، مع اجتياز الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية. وتُعقد الدراسة بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا، ويحصل الدارسون في نهايتها على شهادة معتمدة بإتمام الدراسة، إلى جانب تنظيم معرض فني وحفل تخرج لعرض نتاج أعمال الدارسين.

ويتم التقديم من خلال ملء استمارة التقديم المخصصة على الموقع الإلكتروني المُعلن، وذلك حتى ٢٠ يناير 2026.

وتقدم المدرسة برامج متخصصة في تدريس مختلف أنواع الخطوط العربية، من بينها: الخط الديواني، والخط الحر، وخط الإعلان، وتركيبات خط الثلث، وغيرها من الخطوط، وذلك على أيدي نخبة من كبار فناني الخط العربي، تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي، شيخ الخطاطين المصريين.

وتهدف المدرسة إلى إعداد أجيال جديدة من الخطاطين، وتعزيز حضور هذا الفن الأصيل في مواجهة البدائل الرقمية، فضلًا عن الارتقاء بالذائقة الفنية لدى الشباب، وتشجيعهم على إتقان قواعد الكتابة العربية الصحيحة.

وتُقام الدراسة بالفرع الرئيسي للمدرسة بالقاهرة في بيت السحيمي، إلى جانب فرع مركز جمال عبد الناصر الثقافي بمنطقة باكوس بالإسكندرية، فضلًا عن فروع مكتبة مصر العامة في كل من: الجيزة، بورسعيد، الغردقة، أسوان، بنها، أسيوط، الإسماعيلية، المنيا، دمياط، مرسى مطروح، الزقازيق، المنصورة، والوادي الجديد، بالإضافة إلى فرع طنطا بدعم وتمويل من جمعية خير بلدنا للتنمية المستدامة، على أن يكون التقديم من ( هنا )

