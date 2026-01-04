الأحد 04 يناير 2026
الأقمار الصناعية توثق آثار الضربات الأمريكية على المقر الأخير لمادورو قبل اختطافه (صور)

آثار الضربات الأمريكية
آثار الضربات الأمريكية على المقر الأخير لمادورو قبل اختطافه
انتشرت صور التقطت عبر الأقمار الاصطناعية للمجمع العسكري في كاراكاس حيث مقر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته قبل اختطافهما على أيدي القوات الأمريكية.

مقر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته

ونشرت قناة CBS الأمريكية صورا لمجمع "فورت تيونا" العسكري في كاراكاس، وتُظهر آثارا واضحة للدمار الناجم عن الضربات الأمريكية التي وقعت يوم أمس السبت وانتهت باقتياد مادورو وزوجته سيليا فلوريس إلى نيويورك للمثول لاحقا أمام المحكمة بتهم وجرائم موجهة إليهما.

ووفقا للصور التي وفّرها موقع Vantor ونشرتها القناة، يظهر المجمع في وضعه قبل وبعد الهجمات، مع دلائل على تدمير مبان وآليات عسكرية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تشير الصور إلى تضرر مركبات ومباني يُرجّح أنها كانت تستخدم كثكنات أو مستودعات عسكرية، إضافة إلى أعمدة كثيفة من الدخان الأسود المتصاعدة من الموقع، مما يدل على اشتعال حرائق كبيرة عقب القصف.

 

اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته

وقامت القوات الأمريكية باعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من داخل منزلهما الواقع داخل مجمع فورت تيونا العسكري.

كما انتشرت صورا من موقع الاستهداف الأمريكي على الموقع العسكري المذكور وأظهرت عربات وآليات محترقة ودمارا واسعا لحق بأبنية موجودة في المكان.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ناحوم فيرنانديز، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحّد الحاكم في فنزويلا، تأكيده أن الموقع "تعرّض للقصف من قبل القوات الأمريكية".

كما ذكرت شبكة CNN سابقا أن مادورو "كان نائما في منزله حين اعتقلته القوات الأمريكية".

