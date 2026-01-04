أسماء جلال تحدد مواصفات فتى أحلامها وعمرو أديب: مفيش (فيديو)

18 حجم الخط

أسماء جلال، دخلت الفنانة أسماء جلال في وصلة دعابة مع الإعلامي عمرو أديب خلال ظهورها في برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، بعدما سألها أديب مازحًا: «إنتي عاوزة الراجل الشقي ولا الطيب؟»..لترد أسماء جلال ضاحكة:«اضربهملي في الخلاط».

أسماء جلال: «بحب الراجل الشقي والطيب مع بعض»

وأوضحت أسماء جلال، بروح مرحة، أنها في حياتها الحقيقية تميل إلى الرجل الشقي والطيب في الوقت نفسه، معتبرة أن الجمع بين الصفتين هو الخيار المثالي بالنسبة لها.

وعلّق عمرو أديب ساخرًا: «مفيش».

أسماء جلال: «عشان كده مستنية من غير جواز»

واختتمت أسماء جلال الحوار بجملة لاقت تفاعلًا واسعًا: «علشان كده مستنية ومتجوزتش لحد دلوقتي».

في وقت سابق، ردت الفنانة أسماء جلال، على الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية وزعمت ارتباطها بالمطرب عمرو دياب، بعد ظهوره معها وطاقم عمل فيلم “السلم والثعبان” الجزء الثاني في العرض الخاص الذي أقيم في أحد المولات الكبرى.

أسماء جلال ترد على أنباء ارتباطها بـ عمرو دياب



وقالت أسماء جلال فى سياق نفيها شائعة الارتباط بالهضبة عمرو دياب من خلال خاصية ستوري عبر إنستجرام: “والله العظيم إشاعات، مستعينة بالمشهد الشهير للفنان ياسر جلال في فيلم الفرح”.

وأثارت الفنانة أسماء جلال ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، بعد حضور الهضبة للعرض الخاص لفيلم السلم والثعبان 2، وأثارت تساؤلات الجمهور حول علاقة الثنائي.

