حجازي متقال: ارتكبت خطأ بعدم تعلمي العزف على الربابة مثل والدي

أطلّ الفنان حجازي متقال مع الإعلامية سيرا إبراهيم، عبر شاشة قناة TEN، حيث كشف خلال اللقاء عن كواليس بداياته الفنية، وتفاصيل مشاركته في برنامج “ستار ميكر”، إلى جانب حديث إنساني عن الشهرة، والعائلة، والتحديات التي واجهته في طريقه الفني.

وأكد حجازي متقال أن أي فنان لا يمكن أن ينسى أولى خطواته على طريق النجومية، خاصة إذا كانت تجربة فارقة في مسيرته، موضحًا أن البرنامج مثّل له بداية مثالية وانطلاقة قوية في مشواره الفني.

وتطرق حجازي متقال إلى صعوبة مشواره الفني في بداياته، مؤكدًا أن دعم أسرته كان العامل الأهم في استمراره، موضحًا أن الطريق لم يكن سهلًا على الإطلاق، خاصة في العمل بمجال الأفراح، الذي وصفه بأنه من أصعب مجالات الغناء، نظرًا لما يتطلبه من جهد ومسؤولية كبيرة في كسب ثقة الجمهور.

وأشار إلى أن أشقاءه كانوا السند الحقيقي له في مختلف المراحل، مؤكدًا أن شقيقه عاطف لعب دورًا مهمًا في حياته المهنية، إلى جانب عدد من المقربين الذين وقفوا بجانبه وآمنوا بموهبته منذ البداية.

وتحدث حجازي عن طموحاته، مؤكدًا أن حلمه لم يكن الشهرة بقدر ما كان إثبات ذاته، خاصة أمام والده، مشددًا على أن طريق الفن مليء بالتحديات ولا يعرف السهولة، وأن كل نجاح يأتي بعد معاناة حقيقية.

كما تطرق للحديث عن أبنائه، معربًا عن رغبته في أن يسيروا على خطاه الفنية، لكنه أكد احترامه الكامل لميولهم واختياراتهم، معبرًا عن ندمه لعدم تعلمه آلة الربابة في صغره، ومحاولته نقل ما فاته إلى أبنائه.

وخلال فقرة الأسئلة، كشف حجازي متقال عن جوانب إنسانية في حياته، مؤكدًا أن الشهرة رغم بريقها تحمل ضغوطًا كبيرة، وتفرض قيودًا على الخصوصية، موضحًا أنه لا يزال يشعر برهبة المسرح حتى اليوم، وأن الخوف يرافقه قبل الصعود للجمهور، لكنه يزول مع أول أغنية.

