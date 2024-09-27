حجازي متقال يحيي حفل افتتاح السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (صور)

قدم الفنان الشعبي حجازي متقال، فقرة غنائية في حفل افتتاح مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك والذي يجرى حاليا بملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض.

فيما تحدث مارسيل كولر مدرب الأهلي خلال تصريحات تليفزيونية أدلى بها على هامش الاستديو التحليلي المنعقد على قناة MBC مصر للقاء القمة بين الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي.

وقال كولر: سعيد بالتواجد في مثل هذا الملعب العظيم وسعيد أيضا لأنني أتواجد أمام جماهير الفريق، وأشعر بالتفاؤل للفوز أمام الزمالك وحصد اللقب وسنقدم كل ما في وسعنا لفعل هذا.

وجاء بدلاء الأهلي أمام الزمالك كالتالي: مصطفى شوبير، عمر كمال عبد الواحد، محمود عبد المنعم كهربا، رضا سليم،عمرو السولية، محمد مجدى أفشة، طاهر محمد طاهر، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين ‏الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بوصفه بطلا لدوري أبطال أفريقيا فيما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي السطور التالية نعرض أرقام جوزيه جوميز مع الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي.

أرقام جوزيه جوميز مع الزمالك

خاض البرتغالي جوزيه جوميز 37 مباراة مع الزمالك خلال 8 أشهر تقريبا، حقق خلالها 21 فوزا و8 تعادلات ومثلها خسارة.

وحقق جوميز بطولة وحيدة مع الزمالك وهي كأس الكونفدرالية الإفريقية فيما خسر لقب كأس مصر في المباراة النهائية أمام النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواصلة تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء ورد اعتباره بعد الخسارة أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت أيمن "سوبر".

فيما يأمل الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في بداية قوية لموسم جديد سعيا في العودة لتحقيق البطولات بعد ما حقق الفريق بطولة وحيدة اخر عامين وهي الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك أيضا لرد اعتباره بعد خسارة بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية بثنائية إمام عاشور ومجدي أفشة بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2020 والذي سمي بنهائي القرن.

ويسعى كولر لتحقيق بطولة السوبر الإفريقي وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع النادي الأهلي بالإضافة لكأس العالم للأندية.

كما يسعى جوميز في تحقيق لقبه الثاني مع الزمالك بعد تدريبه القلعة البيضاء منذ 8 أشهر تقريبا.

قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله ورامي ربيعة

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق

خط الهجوم: بيرسي تاو ووسام أبو علي وحسين الشحات

قائمة الزمالك أمام الأهلي

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاته– محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر فرج - حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

ويغيب عن الزمالك كل من: سامسون أكينيولا ومحمد عاطف وأحمد فتوح وأحمد مجدي وسيد عبد الله "نيمار" وسيدي ندياي وعمر عبد العزيز وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسن أبو المعاطي وأحمد حمدي ومحمد عبد الشافي للإصابة.