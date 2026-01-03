أمير كرارة وهند صبري وشريف منير أبرز نجوم دراما رمضان على قنوات "المتحدة"

18 حجم الخط



نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة مجموعة من النجوم في سباق دراما رمضان 2026، وهم أمير كرارة وهند صبري وعصام عمر وشريف منير.

وكانت منصات قنوات المتحدة (ON -dmc – CBC - الحياة)، قد أطلقت حملة تشويقية واسعة بشأن مشاركة النجوم في دراما رمضان 2026.

أبرز النجوم

وتأتي مشاركة أمير كرارة وهند صبري وعصام عمر وشريف منير ضمن مجموعة كبيرة من ألمع نجوم الدراما المصرية والعربية الذين يظهرون حصريًا على شاشات "المتحدة" خلال شهر رمضان المبارك، من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة التي تراهن بها "المتحدة" على تقديم محتوى درامي متنوع يناسب كافة أذواق الجمهور.

وكان الفنان أمير كرارة بدأ مؤخرا تصوير أول مشاهده في مسلسل رأس الأفعى داخل أحد الديكورات الرئيسية للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن، حول بعض القضايا الاجتماعية الهامة، من خلال الشخصية التي يقدمها كرارة ضمن أحداث المسلسل، العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير.

دينا الشربيني

وفي وقت سابق نشرت المنصات الرقمية لقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لقطات تشويقية لمشاركة الفنانة دينا الشربيني في سباق دراما رمضان 2026.

وتأتي مشاركة دينا الشربيني ضمن مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية الذين يظهرون حصريًا على شاشات "المتحدة" خلال شهر رمضان المبارك من خلال العديد من الأعمال الفنية المميزة.

