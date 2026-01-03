مختار جمعة: قانون الغاب يهدد مستقبل البشرية واعتقال رئيس فنزويلا ينذر بالفوضى

18 حجم الخط

حذّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، من خطورة ما وصفه بـ«قانون الغاب» الذي بات يحكم العلاقات الدولية، مؤكدًا أن استمرار صمت الدول الكبرى تجاه هذه الممارسات يضع مستقبل البشرية بأكمله أمام مخاطر جسيمة، ويقود العالم إلى مزيد من العنف والاضطراب.

وزير الأوقاف السابق: غياب العدالة الدولية يفتح الباب أمام انتهاكات لا سقف لها

وقال جمعة، في منشورات كتبها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعليقًا على إعلان الولايات المتحدة القبض على رئيس فنزويلا، إن على الشرفاء دائمًا أن يضحوا في سبيل أوطانهم، حتى وإن كانت الكلفة حياتهم، مشددًا على أن غياب العدالة الدولية يفتح الباب أمام انتهاكات لا سقف لها.

وزير الأوقاف السابق: شريعة الغاب لا تنتج إلا مزيدًا من العنف

وأوضح وزير الأوقاف السابق أن شريعة الغاب لا تنتج إلا مزيدًا من العنف، وتسهم في خلق بيئة خصبة للانتقام والدفاع العنيف عن الذات، فضلًا عن دورها في تغذية الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وتصعيد سباقات التسلح، محذرًا من أن تداعيات ذلك لن تقتصر على دولة بعينها، بل ستمتد آثارها إلى الجميع دون استثناء.

وأكد جمعة أن عملية اعتقال أو اختطاف رئيس دولة، خارج الأطر القانونية المعترف بها دوليًا، تمثل سابقة خطيرة قد تفتح بابًا لا يمكن إغلاقه من انتهاك القانون الدولي، وتدفع العالم نحو صراعات مدمرة، ما لم يتم الإسراع بإصلاح المؤسسات الدولية، وتمكينها من أداء دورها الحقيقي في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وشدد على أن إنقاذ النظام الدولي من الانهيار يتطلب موقفًا أخلاقيًا وسياسيًا حاسمًا من القوى الكبرى، يقوم على احترام سيادة الدول، وتغليب منطق القانون على منطق القوة، حفاظًا على استقرار العالم ومستقبل الإنسانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.