الأحد 27 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس كهرباء شمال القاهرة: نقل 43 مهندسا للعمل بشبكات العاصمة الإدارية

حسن البيلي رئيس شركة
حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، فيتو

أصدر المهندس حسن البيلي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرارًا بنقل 43 من المهندسين والفنيين التابعين للشركة للعمل بالإدارة العامة لشبكات المنشآت الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة بقطاع تأمين وتشغيل شبكات المنشآت الإستراتيجية بقطاعات شبكات التوزيع، بذات درجاتهم ووظائفهم الحالية.

حركة تغييرات لرؤساء مجالس شركات توزيع الكهرباء

وكان المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قد أجرى حركة تغييرات لعدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء.

قرارات تعيين رؤساء شركات توزيع الكهرباء الجدد

وتضمن القرار تعيين المهندس حسن البيلي رئيسا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس حسام عفيفي، وتعيين المهندس خالد الغمري رئيسا لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس حسن البيلي وتعيين المهندس أحمد رمضان رئيسا لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس محمد عسل.

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