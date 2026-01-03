مصدر بالزمالك: أزمة بيزيرا في طريقها للحل ومستحقاته ستصله خلال الشهر الجاري

18 حجم الخط

طمأن مصدر داخل نادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء بشأن أزمة مستحقات خوان بيزيرا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أن الملف في طريقه للحل خلال الفترة الحالية.

وعد رسمي للاعب

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك وعدت اللاعب بشكل رسمي بمنحه مستحقاته المالية المتأخرة خلال الشهر الجاري، بعد جلسات تواصل تمت بين الطرفين خلال الأيام الماضية.

استفسار اللاعب

وأشار المصدر إلى أن خوان بيزيرا كان قد استفسر عن موعد صرف مستحقاته، في ظل التزاماته الشخصية، وهو ما دفع الإدارة الكروية للتحرك سريعًا لاحتواء الموقف وتجنب أي تصعيد.

حرص على الاستقرار

وأكد المصدر أن الزمالك حريص على الحفاظ على حالة الاستقرار داخل الفريق، وعدم فتح أي أزمات جديدة قد تؤثر على تركيز اللاعبين أو صورة النادي أمام الجهات الدولية.

حل ودي دون تصعيد

وأضاف المصدر أن اللاعب أبدى تفهمه لموقف النادي، خاصة بعد الحصول على وعود واضحة بجدول زمني لصرف المستحقات، ما ساهم في تهدئة الأجواء.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك يعمل حاليًا على إنهاء جميع الملفات المالية العالقة، في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط والاستقرار للنادي.

