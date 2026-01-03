أرقام سلبية بالجملة لـ وولفرهامبتون بالدور الأول في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، حقق وولفرهامبتون عددا من الأرقام السلبية خلال مباريات الدور الأول من البريميرليج وقبل انطلاق منافسات الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وولفرهامبتون يفشل في الانتصار بالبريميرليج

وعلى مدار 19 مباراة حصيلة مواجهات الدور الأول فشل وولفرهامبتون في تحقيق أي انتصار في البريميرليج موسم 2025 -2026.

وولفرهامبتون الأكثر خسارة بالبريميرليج

كما يعد وولفرهامبتون هو أكثر فرق الدوري الإنجليزي تلقى خسارة بواقع 16 مباراة من أصل 19 مباراة.

وولفرهامبتون الأضعف دفاعا

كما يعد وولفرهامبتون أضعف فرق الدوري الانجليزي دفاعا بعدما استقبلت شباكه عدد 40 هدفا خلال مباريات الدور الأول من البطولة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي قبل إنطلاق مباريات اليوم السبت في افتتاح الجولة الـ 20 والدور الثاني من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل افتتاح مباريات الدور الثاني

1- أرسنال 45 نقطة

2- مانشستر سيتي 41 نقطة

3- أستون فيلا 39 نقطة

4- ليفربول 33 نقطة

5- تشيلسي 30 نقطة

6- مانشستر يونايتد 30 نقطة

7- سندرلاند 29 نقطة

8- إيفرتون 28 نقطة

9- برينتفورد 27 نقطة

10- كريستال بالاس 27 نقطة

11- فولهام 27 نقطة

12- توتنهام هوتسبير 26 نقطة

13- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

14- برايتون 25 نقطة

15- بورنموث 23 نقطة

16- ليدز يونايتد 21 نقطة

17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18- وست هام 14 نقطة

19- بيرنلي 12 نقطة

20- وولفرهامبتون 3 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي



السبت 3 يناير 2026

أستون فيلا ضد نوتنجهام فورست - 2:30 مساءً

برايتون ضد بيرنلي - 5 مساءً

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً

بورنموث ضد أرسنال - 7:30 مساءً

الأحد 4 يناير 2026

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً

فولهام ضد ليفربول - 5 مساءً

توتنهام ضد سندرلاند - 5 مساءً

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساءً

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - 5 مساءً

مانشستر سيتي ضد تشيلسي - 7:30 مساءً

