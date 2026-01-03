موعد مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا 2025، يلتقي منتخب تونس أمام نظيره مالي مساء اليوم السبت، بملعب “محمد الخامس”، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًّا في المغرب وحتى الثامن عشر من يناير الجاري.

موعد مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية 2025

تقام مباراة تونس أمام مالي في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا، اليوم السبت 3 يناير 2026، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت تونس، 10 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية 2025

تنقل مباراة تونس ضد مالي في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية على قناة beIN MAX 1.

ويتطلع المنتخب التونسي الذي يطارد لقبًا قاريًّا غائبًا منذ البطولة الوحيدة التي استضافها، وحقق لقبها عام 2004، إلى تحقيق الفوز والانتصار على مالي.

ومن المقرر أن يلتقي المتأهل من مباراة تونس ضد مالي مع المتأهل من مباراة السودان ضد السنغال في دور ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.

وتأهل منتخب تونس إلى دور الـ16 بعد أن جمع 4 نقاط، احتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف منتخب نيجيريا المتصدر.

في المقابل تأهل منتخب مالي بعدما حل ثانيًا في المجموعة الأولى خلف المغرب، رغم اكتفائه بثلاث نقاط فقط.

وتشهد مباراة تونس ضد مالي مواجهة خاصة بين محمد علي بن رمضان، لاعب وسط الأهلي ومنتخب تونس، وزميله أليو ديانج، لاعب وسط الفريق ذاته ومنتخب مالي.

تاريخ مواجهات منتخبي تونس ومالي

ويميل التاريخ بشكل عام لصالح منتخب تونس على حساب مالي، إذ التقيا 13 مرة سابقًا، وخرجت 6 انتصارات لتونس مقابل 4 لمالي، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

لكن عند النظر إلى مواجهة الفريقين بكأس الأمم الأفريقية، تبرز أفضلية لمنتخب مالي.

ففي النسخة الماضية من البطولة انتهى اللقاء بينهما بالتعادل (1-1)، فيما فازت مالي على تونس (1-0) في نسخة 2022، كما انتهى لقاء المنتخبين في نسخة مصر 2019 بالتعادل (1-1).

وأيضًا، سجل المنتخب المالي فوزًا بنتيجة (2-0) على تونس في نسخة 1994 التي استضافتها تونس، وجميع هذه المباريات كانت في مرحلة المجموعات، وهذه المباراة هي الأولى بينهما في الأدوار الإقصائية للبطولة.

منذ زيادة عدد فرق كأس الأمم الأفريقية إلى 24 فريقًا بدءًا من نسخة 2019، فشل منتخب تونس في الوصول إلى الأدوار الإقصائية مرة واحدة فقط (في النسخة الماضية)، بينما حقق المركز الرابع في نسخة 2019، ووصل إلى دور الثمانية في 2022.

مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا

السبت 3 يناير:

السنغال مع السودان (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - موزمبيق (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

كوت ديفوار - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

