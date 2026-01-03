ناشطون مؤيدون لفلسطين يقتحمون منشأة لشركة طيران بريطانية احتجاجا على توريد أسلحة لإسرائيل

18 حجم الخط

اقتحم ناشطون مؤيدون لفلسطين منشأة تتبع شركة "برونتونز إيرو برودكتس" لصناعات الطيران والفضاء قرب مدينة إدنبرة الإسكتلندية، مخلفين أضرار مادية للمعدات الآلية وخوادم الكمبيوتر.



وذكرت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية أن الحادث وقع في ليلة رأس السنة الجديدة، وأوضحت أن المحتجين عبروا عن غضبهم من قيام شركة "برونتونز إيرو برودكتس" بتوريد مكونات لشركات دفاع كبرى مثل "ليوناردو" و"بي إيه إي سيستمز"، والتي تقوم بدورها بتزويد إسرائيل بالأسلحة.

ووفق الصحيفة، ترك الناشطون بعد أعمال التخريب التي نفذوها باستخدام المطارق، رسومات على الجدران كتب عليها: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الأمر".

من جانبها، أكدت شرطة إسكتلندا وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها تتحقق من تفاصيله. وحتى الآن، لم تعلن أي من المنظمات البريطانية المؤيدة لفلسطين تحملها المسؤولية عن هذا العمل.

