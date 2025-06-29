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ثقافة وفنون

آسر ياسين: فيلم "رسائل بحر" كان حلمًا ولم أتوقع تحقيقه

اسر ياسين
اسر ياسين

كشف الفنان آسر ياسين عن حبه  لفيلم “رسائل بحر”، الذي قام ببطولته مع الفنانة بسمة والمخرج داود عبد السيد، مؤكدًا أنه كان حلمًا من أحلامه الذي لم يتوقع أنه يتحقق.

وأضاف آسر خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة “dmc” أن المخرج داود عبد السيد اتصل به وطلب مقابلته، وعندما التقى به أخبره بترشيحه له للقيام ببطولة الفيلم، الذي تسلم نسخة السيناريو الخاص به، وذهب إلى المنزل لقراءته كاملا في وقت قصير للغاية.

وتابع آسر أنه بعد عرض الفيلم بالسينمات لم يستطيع أن يصدق أنه قام ببطولة فيلم من اخراج داود عبد السيد أستاذ الإخراج بالسينما المصرية.

من جانب آخر، تعاقد النجم آسر ياسين على بطولة مسلسل “دم على نهد” الذي يأتي مكونا من 10 حلقات، والسيناريو والحوار لمحمد هشام عبيه والإخراج لمريم أحمدي والإنتاج لصادق الصباح.

 

وتدور فكرة «دم على نهد» حول مي الجبالي التي لم تكن تتوقع أن السَّبق الصحفي الذي ستحصل عليه عندما تحاور «السفاح» قبل إعدامه سيُغير حياتها بهذا الشكل. 

 

ويبوح لها «السفاح» في كل لقاء بأسرار لم يعترف بها في التحقيقات، فتكشف لمي عن أشياء تجعلها تُشكك في كل ما كانت تعتقده، وتربك علاقاتها، وتضع حياتها في خطر.

 

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آسر ياسين آسر ياسين وزوجته أعمال أسر ياسين

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