أسباب ظهور الحبوب الهرمونية وكيفية التخلص منها؟

لم يعد ظهور بثرة مؤلمة وملتهبة على خط الفك مجرد ذكرى عابرة من سنوات المراهقة، بل بات واقعا تعيشه الكثير من النساء في الثلاثينات من العمر، فتجد المرأة نفسها في مواجهة معقدة مع الرؤوس السوداء، والزيوت المفرطة، وحب الشباب الهرموني الذي يأبى الرحيل.

متى تنتهي الحبوب الهرمونية؟

خلافا للاعتقاد السائد بأن مشاكل البشرة تنتهي ببلوغ سن العشرين، تشير الدراسات إلى واقع مغاير تماما، فوفقًا لدراسات، تعاني نحو 50% من النساء في العشرينيات من عمرهن من حب الشباب، بينما تستمر هذه المشكلة لدى 25% من النساء حتى في سن الأربعين.

وهذه الحالة ليست مرتبطة بعمر معين، حيث لا يوجد سن يتوقف عنده حب الشباب الهرموني بالضرورة، فالبشرة التي تميل للتزييت في العشرينيات قد تظل كذلك حتى بعد سن اليأس.

ما هو حب الشباب الهرموني وما أسبابه؟

يعرف حب الشباب الهرموني بأنه اندفاعات جلدية مرتبطة بـ تقلبات الهرمونات، وتحديدا مجموعة "الأندروجينات"، وتعمل هذه الهرمونات على تضخم الغدد الدهنية وزيادة إفراز الزيوت، مما يؤدي إلى:

ظهور بثور حول الخدين وخط الفك.

تكون رؤوس سوداء، بيضاء، أو أكياس مؤلمة تحت الجلد.

التهاب وتحسس مستمر في البشرة.

عوامل تفاقم المشكلة:

إلى جانب العوامل البيولوجية، تلعب أنماط الحياة دورا محوريا، حيث تزداد الحالة سوءا بسبب:

التغيرات الهرمونية في فترة ما قبل الدورة الشهرية.

النظام الغذائي غير الصحي (السكريات والكحول).

الحرمان من النوم والتوتر العصبي.

الاستخدام المفرط لمستحضرات التجميل والعناية المعقدة التي تهيج البشرة.

كيفية التخلص من الحبوب الهرمونية

وينصح بالابتعاد عن صيحات "تيك توك" وانستجرام التي تروج لروتين عناية طويل ومعقد، وتقدم خارطة طريق للتعامل مع المشكلة:

البساطة هي الحل، فيجب التقليل من المنتجات إلى الاساسيات فقط "منظف، مرطب، وواقي شمس" فقط، فكثرة المنتجات تزيد من تهيج البشرة.

التدرج في العلاج، لا يجب تجربة عدة حلول معًا، ابدئي بمنتج بسيط يحتوي على حمض الساليسيليك (2%) لعدة أسابيع قبل تجربة بدائل أخرى مثل "البنزويل بيروكسيد" أو "الأدابالين".

استشارة المختصين، إذا أثرت حالة البشرة على جودة الحياة والثقة بالنفس، فاللجوء لطبيب جلدية للحصول على خطة علاجية تشمل الريتينويدات أو الأدوية الموصوفة هو الخطوة الأصح.

خيار حبوب منع الحمل، قد تساعد في تنظيم الهرمونات، لكنها تتطلب إشراف طبي دقيق لموازنة فوائدها مع آثارها الجانبية.

