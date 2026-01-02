وثيقة سرية بالبرلمان الألماني تدعو لسياسة متشددة تجاه السوريين وترحيلهم بالقوة

18 حجم الخط

تسعى كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الألماني إلى تشديد سياسة الهجرة وإعادة معظم اللاجئين السوريين بسرعة إلى وطنهم.

فقد جاء في وثيقة أعدتها المجموعة البرلمانية للحزب خلال اجتماعها في دير زيون بولاية بافاريا أن “معظم السوريين الذين يتمتعون بحق إقامة مؤقتة يفقدون سبب الحماية بعد انتهاء الحرب الأهلية…”.

ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا

كما دعت الوثيقة إلى “الشروع في عمليات ترحيل أولئك اللاجئين الذين لا يغادرون طوعًا في أسرع وقت ممكن”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة.

كذلك أشارت الوثيقة إلى أن عام 2026 يجب أن يشهد حملة ترحيلات “باستخدام رحلات منتظمة إلى سوريا وأفغانستان”.

مراكز مغادرة

ولتحقيق ذلك، دعا النواب في الوثيقة إلى إنشاء مراكز مغادرة على مستوى ألمانيا، إضافة إلى صالة خاصة للترحيل في مطار ميونخ.

كما يرغب الحزب في اتباع نهج أكثر تشددا تجاه اللاجئين الأوكرانيين أيضًا، حيث جاء في الوثيقة “سنضغط أيضا لضمان أن يؤدي الرجال الأوكرانيون القادرون على القتال دورهم في الدفاع عن بلادهم”. ولم يتم توضيح آلية تنفيذ ذلك بشكل مفصل في الوثيقة.

كذلك تعتزم كتلة الحزب المسيحي الاجتماعي تشديد الإجراءات ضد من تصفهم بـ“أعداء الديمقراطية الأجانب”، حيث أوضحت في تلك الوثيقة أن الدعوات العلنية لإقامة دولة إسلامية أو خلافة يجب أن تُجرّم.

وجاء في الوثيقة: “المطالبة بإلغاء النظام الديمقراطي الحر أو ارتكاب جريمة معادية للسامية يجب أن تؤدي إلى طرد إجباري، ورفض منح تصريح إقامة، وفي حالة ازدواج الجنسية إلى فقدان الجنسية الألمانية”.

كما شددت الكتلة على ضرورة الحد من إساءة استخدام النظام الاجتماعي الألماني، مشيرة إلى أن القوانين الحالية تمنح مواطني الاتحاد الأوروبي حق حرية التنقل بمجرد العمل لمدة 5ر5 ساعة أسبوعيا. وجاء في الوثيقة: “نريد تقييد تعريف مصطلح 'عامل' وفقا لتوجيه حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي”.

فيما قال رئيس المجموعة البرلمانية ألكسندر هوفمان في تصريحات لصحيفة "ميركور" “يجب ألا تتحول الهجرة العمالية إلى ألمانيا إلى هجرة فقر”.

يذكر أن هناك نحو 948,000 سوري يحملون الجنسية السورية يقيمون في ألمانيا، منهم حوالي 667,000 يحملون تصريح إقامة مؤقتة، حسب الأرقام الأخيرة عام 2025، وفق ما نقل موقع DW.

