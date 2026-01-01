الخميس 01 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

13.07 جنيه، سعر الريال القطري في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

سعر الريال القطري
سعر الريال القطري
18 حجم الخط

سعر الريال القطري، شهد سعر الريال القطري حالة من الاستقرار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية، مساء اليوم الخميس الموافق 1 يناير 2026.

اقرأ التالي: سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

وتستعرض “فيتو” سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

الريال القطري 
الريال القطري، فيتو

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو  13.00 جنيه للشراء، 13.07 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي 

سجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو  12.09 جنيه للشراء،  13.09 جنيه للبيع.

الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر

الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويرمز لها بالرمز QAR، ويعرف أحيانًا بـ QR، حيث يتم إصدار الريال القطري من قبل مصرف قطر المركزي، ويستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

ويعود تاريخ إصدار الريال القطري إلى ما قبل اكتشاف النفط في قطر، حيث كانت قطر في البداية تستخدم عملات مختلفة تشمل الروبية الهندية والدرهم البحريني، ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت قطر في إصدار عملتها الخاصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة.

وفي عام 1966 تم إصدار الريال القطري لأول مرة بعد انفصال قطر عن البحرين، حيث كانت في البداية العملة مشتركة بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الريال القطري هو العملة الوطنية المستقلة.

الريال القطري 
الريال القطري، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

الريال القطري يتوافر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:

5 ريالات: تتميز بلونها الأزرق، وتحمل صورة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة الحديثة.

10 ريالات: باللون الأحمر، وتظهر فيها معالم بارزة من التراث القطري.

50 ريالًا: باللون الأخضر، وتعرض صورًا لمشاهد من الحياة القطرية.

100 ريال: باللون البني، مع صور متنوعة لرموز ثقافية.

500 ريال: باللون البرتقالي، وتعتبر من أعلى فئات العملة.

العملات المعدنية:
توجد عملات معدنية بفئات مختلفة مثل: 1 ريال، 50 درهمًا، و25 درهمًا، وكلها مصنوعة من المعادن مثل النيكل والنحاس.

الريال القطري في السوق

جدير بالذكر أنه يتم تداول الريال القطري في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور قوي في البورصات الخليجية.

كما يتم استخدامه بشكل واسع في السياحة الدولية نظرًا للازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر، بالإضافة إلى تنظيمها لمجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2022.

وشهد الريال القطري تطورات كبيرة منذ إصداره، بما في ذلك تحسين تصميماته وتطوير تقنيات الأمان فيه لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم العملات، حيث تمت إضافة عدد من الخصائص الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى سعر الريال القطري في البنك الاهلي سعر الريال القطري في البنك سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزى سعر الريال القطري امام الجنيه سعر الريال القطري

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في المركزي المصري صباح اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الخميس

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس 1-1-2026

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم الخميس

الأكثر قراءة

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

مواعيد مباريات ليفربول في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالدولة

كريم عبد العزيز يهنئ جمهوره بالعام الجديد

إزالة 110 أكشاك غير مرخصة بشوارع العاصمة

السجن المشدد لـ4 أصحاب شركات لاتهامهم بالتهرب الضريبي

حالة الطقس الآن، تكاثر للسحب الممطرة على هذه المناطق وأمطار خفيفة بالقاهرة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس

الروص والكب يواصلان الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 1 يناير 2026

تعرف على أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز رفع البصر إلى أعلى أثناء الصلاة؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟..أمين الفتوى يجيب

تعرف على معنى "سبحا" في قوله تعالى "إن لك في النهار سبحا طويلا"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads