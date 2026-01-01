أبرز الملفات والتحديات الرئاسية في 2026

18 حجم الخط

قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنجاح السياسة الخارجية خلال عام 2025 رافعا شعار الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية والمضي قدما نحو تعزيز علاقات الدولة المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منه فضلا على العمل لتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتاريخ وبتضحيات الشعب المصري

أبرز الملفات والتحديات الرئاسية خلال العام الجديد

وترصد فيتو أبرز الملفات والتحديات الرئاسية في العام الجديد كالتالي:

يجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما خلال خطبه، العقد والعهد، لمواجهة التحدي وخوض غمار معركة البقاء والعمل لصالح هذا الوطن واقتحام المشكلات ومواجهة التحديات لصالح مصر وتحقيق التنمية والاستقرار وبناء مستقبل يليق بتاريخ وبتضحيات أبنائها.

- جدد الرئيس السيسي مؤخرا العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة فى بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة فى العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون.

تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

- المضي قدما نحو تعزيز علاقات الدولة المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها ومواصلة جهود مصر لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة وعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع ووقف الحرب بالسودان والحفاظ على أمن واستقرار لبنان والصومال وليبيا والبحر الأحمر وأمن الخليج العربي وأمن منطقة القرن الأفريقي.

السياسة الخارجية

- تدعيم دور مصر التاريخي بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة وتعزيز السياسة الخارجية في دوائرها المختلفة العربية والإسلامية والأفريقية والدولية، حيث استعادت مصر مكانتها ودورها المحورى لصالح شعبها والمنطقة والعالم الأمر الذي حقق العديد من أهداف ومصالح مصر وأدى إلى تفهم ودعم المجتمع الدولي لجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية والتقدم وأعاد شبكة علاقات مصر الإقليمية والدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل.

أهداف الأمن القومي المصري

- تحقيق أهداف الأمن القومي المصرى ودعم قدرات مصر العسكرية والاقتصادية

- الحفاظ على مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير

مواصلة إنقاذ الوطن من براثن التطرف والدمار والانهيار والحفاظ على أمن مصروسلامة شعبها العزيز وتحقيق التنمية والتقدم بها

الأزمات العالمية

- مواجهة تحديات محاولات الشر الإرهابى بالداخل والأزمات العالمية المفاجئة بالخارج والحروب الدولية والإقليمية العاتية من حولنا

- على صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومي فى محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

- على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.

- تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن.

تحقيق الأمن الغذائى لمصر

- زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر.

- تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي فى قيادة التنمية والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا.

- جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

- تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام

تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت

- تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

- تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.

- دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة" التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين فى القرى المستهدفة.

إنشاء المدن الجديدة

- الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين" الذى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.

- مواصلة تدشين وإفتتاح المشروعات العملاقة على غرار ما حدث مؤخرا في إفتتاح المتحف المصري الكبير ومحطة قطارات الصعيد الجديدة والعمل لمواجهة أزمات الطاقة والغذاء والتغيرات العالمية

- مواصلة الإعلان للرأي العام عن البيانات ومحاربة الشائعات والعمل على على تحقيق الإنتاج المحلي الذاتي وتوطين الصناعة المصرية والسعي لإنتاج بعض المواد التى يتم استيرادها من الخارج حيث توفير المنتجات بمصانعنا توفر فرص عمل للمصريين وتخفيف العبء على الاستيراد.

- مواصلة مبادرات الصحة ومشروع التأمين الصحي وكيفية توفير الأموال والعمل على زيادة الوعى وشرح كل شيء للمواطنين للقضاء على الخوف والشائعات.

الحفاظ على أمن مصر المائي

- مواصلة الجهود للحفاظ على أمن مصر المائي والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

- العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية ونشاط الشركات الأجنبية فى مصر وتعزيز جهود الشركاء الدوليين.

- العمل على الحد من الزيادة السكانية وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته فى عملية التنمية

- العمل على بناء الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة ووقضايا التعليم والصحة والثقافة في مقدمة الاهتمامات والارتقاء بالإنسان المصري في كل هذه المجالات

- مواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي لتحقيق النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية وعودة التدفقات السياحة.

- مواصلة العمل على قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا

تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل

- مواصلة إجراءات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجهود الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير وانتظام خدمات الكهرباء، فضلا عن التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية وترشيد الإنفاق ومواصلة تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس.

- العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأوضاع السياسة النقدية والخطوات الجارية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة وإجراءات توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وإجراءات الحفاظ على استقرار الأسواق، وضبط الأسعار.

تطوير منظومة الرعاية الصحية

- تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وجهود الدولة في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة لها في مختلف المحافظات والحرص على مواصلة تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة وبناء اقتصاد عملاق ومشروعات وطنية ضخمة مع الحفاظ على حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة، فضلا عن العمل للحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني الذي أنشئت من أجله.

- مواصلة إنشاء وحدات سكنية في شبه جزيرة سيناء وتنمية أرض الفيروز زراعيا وصناعيا.

- مواصلة دعم افريقيا في كل المجالات سواء على مستوى الصحة أو البيئة أو التجارة أو تنمية قدرات الشباب أم المرأة كما أنها تعد بكورة عودة مصرية قوية إلى أفريقيا.

