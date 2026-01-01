رواتب تصل لأكثر من 14 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي

18 حجم الخط

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس عن توافر فرص عمل جديدة لعدد من المهن الفنية، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة ودعم سوق العمل.

وأوضح وزير العمل أن الوظائف المتاحة تشمل 3 مهن رئيسية هي: حداد مسلح – نجار مسلح – فورمجي، مشيرًا إلى أن هذه الفرص تستهدف العمالة الماهرة والحاصلة على شهادة قياس مستوى المهارة.

موعد الاختبارات والتقديم

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن موعد الاختبارات والتقديم سيكون يوم الاثنين الموافق 5 يناير 2026، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بمقر وزارة العمل القديم – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، وعلى المتقدمين إحضار بطاقة الرقم القومي وشهادة قياس المهارة.

المزايا المقدمة للعاملين

وأكدت أن المزايا المقدمة للعاملين تشمل: 3 وجبات يوميًا-سكن – مياه – مواصلات نظام عمل 24 يومًا مقابل 6 أيام راحة.

رواتب شهرية تتراوح من 10,000 إلى 14,250 جنيهًا.

خطة الوزارة لربط التدريب بالتشغيل وتوفير وظائف حقيقية

وأشارت إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الوزارة لربط التدريب بالتشغيل، وتوفير وظائف حقيقية في المشروعات القومية الكبرى، بما يحقق الاستقرار الوظيفي والدخل اللائق للعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.