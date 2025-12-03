ريهام عبد الغفور تحيي ذكرى والدها بصورة: فقدت السند من سنتين

18 حجم الخط

أحيت الفنانة ريهام عبد الغفور ذكرى رحيل والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور، حيث نشرت عبر حسابها على فيس بوك صورة تجمعها بوالدها الراحل.

وكتبت ريهام كلمات مؤثرة في ذكراه قائلة: “زي النهاردة من سنتين فقدت أكتر شخص بيحبني.. فقدت أكتر شخص بيفهمني ويسمعني.. فقدت أكتر شخص عمري ما احتجت اشرحله نفسي.. فقدت الحضن اللي بيحسسني إن الدنيا بخير وإني في أمان.. فقدت البوسة اللي بتديني طاقة حب أكمل بيها الحياة.. فقدت السند.. فقدت الأب والإنسان الأعظم والأكرم والأنبل والأحن.. فقدت أبويا وحبيبي وصديقي المقرب.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويجمعني بيك في الجنة يارب.. أسألكم الفاتحة والدعاء”.

أحدث أعمال ريهام عبد الغفور

ومن المنتظر أن يتم طرح عمل درامي جديد للفنانة، يندرج تحت الدراما الاجتماعية، وهو مسلسل “سنجل ماذر فاذر” والذي تشارك في بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان شريف سلامة.

والعمل أثار فضول المشاهدين منذ الإعلان عنه وبادروا بطرح أسئلة عميقة حول العلاقات الإنسانية، ومسؤوليات الأسرة، وكيف تتغير حياة الأبطال تحت ضغط الظروف، والمسلسل سيعرض قريبًا عبر منصة شاهد.

موعد بدء عرض مسلسل “سنجل ماذر فاذر”

وكشفت منصة شاهد عن موعد بدء عرض مسلسل "سنجل ماذر فاذر" عبر شاشتها، حيث من المقرر أن يتم طرح العمل يوم 21 ديسمبر الجاري.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سنجل ماذر فاذر

وينتمي مسلسل “سنجل ماذر فاذر” إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.

