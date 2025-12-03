الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ريهام عبد الغفور تحيي ذكرى والدها بصورة: فقدت السند من سنتين

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور ووالدها، فيتو
18 حجم الخط

أحيت الفنانة ريهام عبد الغفور ذكرى رحيل والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور، حيث نشرت عبر حسابها على فيس بوك صورة تجمعها بوالدها الراحل.

وكتبت ريهام كلمات مؤثرة في ذكراه قائلة: “زي النهاردة من سنتين فقدت أكتر شخص بيحبني.. فقدت أكتر شخص بيفهمني ويسمعني.. فقدت أكتر شخص عمري ما احتجت اشرحله نفسي.. فقدت الحضن اللي بيحسسني إن الدنيا بخير وإني في أمان.. فقدت البوسة اللي بتديني طاقة حب أكمل بيها الحياة.. فقدت السند.. فقدت الأب والإنسان الأعظم والأكرم والأنبل والأحن.. فقدت أبويا وحبيبي وصديقي المقرب.. ربنا يرحمك يا حبيبي ويجمعني بيك في الجنة يارب.. أسألكم الفاتحة والدعاء”.

أحدث أعمال ريهام عبد الغفور

ومن المنتظر أن يتم طرح عمل درامي جديد للفنانة، يندرج تحت الدراما الاجتماعية، وهو مسلسل “سنجل ماذر فاذر” والذي تشارك في بطولته الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان شريف سلامة. 

والعمل أثار فضول المشاهدين منذ الإعلان عنه وبادروا بطرح أسئلة عميقة حول العلاقات الإنسانية، ومسؤوليات الأسرة، وكيف تتغير حياة الأبطال تحت ضغط الظروف، والمسلسل سيعرض قريبًا عبر منصة شاهد.

موعد بدء عرض مسلسل “سنجل ماذر فاذر”

وكشفت منصة شاهد عن موعد بدء عرض مسلسل "سنجل ماذر فاذر" عبر شاشتها، حيث من المقرر أن يتم طرح العمل يوم 21 ديسمبر الجاري.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل سنجل ماذر فاذر 

وينتمي مسلسل “سنجل ماذر فاذر” إلى نوعية الأعمال الدرامية الإنسانية ذات الطابع الرومانسي الكوميدي، وتتشابك خلاله قصص الحب والطموح والخذلان، حيث تتقاطع حكايات مجموعة من الشخصيات التي تبحث عن فرصة ثانية للحب والحياة، بينما تلاحقهم أخطاء الماضي وتحديات الواقع.  

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ريهام عبد الغفور وشريف سلامة، كل من: هنادي مهنا، محمد الكيلاني، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، إنجي وجدان، شيري ممدوح، أحمد رضوان، وعدد آخر من النجوم، والعمل من قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح.   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريهام عبد الغفور أشرف عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور الفن اخبار الفن

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

ذهاب بلا عودة، قرار إسرائيلي جديد بشأن معبر رفح

انخفاض 5 جنيهات في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء في بداية التعاملات

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

4800 جنيها لهذا العيار، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-12-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

تفسير رؤية الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads