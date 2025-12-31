الأربعاء 31 ديسمبر 2025
محافظات

اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالدقهلية لمدة 11 ساعة

قطع المياه، فيتو
أعلنت رئاسة مركز ومدينة دكرنس في محافظة الدقهلية قطع المياه اليوم الأربعاء لمدة 11 ساعات متتالية.

 

انقطاع المياه اليوم 11 ساعة 

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية  أن قطع المياه اليوم من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، لمدة 11 ساعة.

 

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه 

وأشارت إلى أن المناطق التي تتأثر بانقطاع المياه وهي: 
▪️ الوحدة المحلية بالربيعات
▪️ الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن
▪️ عرب زيدان – المنزلة
▪️ ضعف المياه عن الوحدة المحلية بالمحمودية
 

أسباب انقطاع المياه بالدقهلية

 ويأتي ذلك لقيام الشركة بأعمال صيانة على خط مياه قطر 630 مم بولي إيثيلين (خط ميت فارس – عرب زيدان).
 

وأهابت الشركة بالمواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تنفيذ الأعمال.

