الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

126.63 جنيه، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارا ملحوظا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك.

 سعر الدينار البحريني 
 سعر الدينار البحريني، فيتو 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 126.27  جنيها للشراء،  126.63 جنيها للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB نحو  123.43 جنيها للشراء، 126.68 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني، فيتو 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

تم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدينار البحريني في البنك الدينار البحريني امام الجنيه الدينار البحريني الدينار البنوك المصرية البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى اليوم الثلاثاء أمام الجنيه بنك قطر QNB بنك المركــزي المصـري ختام تعاملات اليوم سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري سعر الدينار سعر الدينار البحريني

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي

124.11 جنيها سعر الريال العماني في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الثلاثاء

اليوان الصيني يسجل 6.81 جنيه في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الخردة في الأسواق بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

أمم افريقيا 2025، الكونغو الديمقراطية تتقدم 2-0 أمام بوتسوانا في الشوط الأول

كأس الأمم الأفريقية، نيجيريا تتقدم على أوغندا بهدف في الشوط الأول

المؤبد لمعتز مطر ومحمد ناصر و6 آخرين في قضية جماعة إرهابية والمشدد10سنوات لـ 3متهمين

بعد خسارة الأحمر أمام المقاولون، ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

أمم أفريقيا، السنغال تتقدم على بنين بهدف في الشوط الأول

أمم أفريقيا 2025، فيستون ماييلي يقود هجوم الكونغو الديمقراطية أمام بوتسوانا

أول تعليق من قطر على تطورات الأوضاع في اليمن

نجيب ساويرس يحدد أهم 3 قطاعات قادرة على سداد ديون مصر (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء بداية العام الميلادي وحكم الدعاء في رأس السنة

هل تبطل الصلاة بسبب خطأ في تشكيل القرآن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads