الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حصاد 2025، "القاهرة" تتصدر التصنيفات الدولية ضمن أفضل 500 جامعة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
18 حجم الخط
ads

أعلنت  جامعة القاهرة حصاد ترتيبها في التصنيفات الدولية خلال 2025، وأكدت الجامعة  تعزيز مكانتها الأكاديمية عالميًا وإقليميًا، محققة حضورًا مميزًا في كبرى التصنيفات الدولية للجامعات لعام 2025.

وجاءت جامعة القاهرة ضمن الفئة 401–500 في  تصنيف شنغهاي العالمي، أحد أعرق التصنيفات الأكاديمية، كما حلت في الفئة 801–1000 في تصنيف التايمز للجامعات العالمية، وحققت المركز 347 عالميًا في تصنيف كيو إس.

تقدم جامعة القاهرة في تصنيفات البحث العلمي

وسجلت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في تصنيفات البحث العلمي، حيث احتلت المركز 69 عالميًا في تصنيف التايمز للعلوم متعددة التخصصات، كما جاءت في المركز 248 عالميًا في تصنيف يو إس نيوز لأفضل الجامعات العالمية، والمركز 517 في تصنيف CWUR، و519 في تصنيف إديو رانك.

وفيما يتعلق بتصنيفات الاستدامة والتأثير المجتمعي، حققت جامعة القاهرة حضورًا متقدمًا، حيث جاءت ضمن الفئة 401–600 في تصنيف التايمز للتأثير، وحلت في المركز 392 عالميًا في تصنيف كيو إس للاستدامة، تأكيدًا لدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وعلى مستوى النشر العلمي، أظهر تصنيف CWTS لايدن تميز الجامعة، حيث احتلت المركز 247 في التعليم التقليدي، والمركز 159 في التعليم المفتوح، بما يعكس قوة إنتاجها البحثي وإتاحته عالميًا.

كما عززت الجامعة حضورها الرقمي، بحصولها على المركز 538 عالميًا في تصنيف ويبوميتركس للجامعات العالمية.

وعربيًا، حصلت جامعة القاهرة على المركز الثاني في التصنيف العربي للجامعات (ARU)، إلى جانب حلولها في المركز 45 عربيًا في تصنيف التايمز للجامعات العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة التصنيفات الدولية للجامعات تصنيف شنغهاى تصنيف التايمز تصنيف كيو إس البحث العلمي تصنيف يو إس نيوز تصنيف CWUR تصنيف إديو رانك تصنيف ويبوميتركس التصنيف العربي للجامعات

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكليات (صور)

المنشاوي يهنئ أسرة جامعة أسيوط بالتقدم 12 مركزا في التصنيف العربي للجامعات

جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني

"الأزهر" تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية البينية ضمن أفضل 2000 جامعة بالعالم

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يتفقد أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة (صور)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

نصائح هامة من الكهرباء بشأن الأكواد الموجودة على شاشة العدادات

الماء وصل للكوبري العلوي، انفجار ماسورة مياه بالتجمع الخامس (فيديو)

السقوط في بئر الغل والحسد!

وفاة الروائي محمد يوسف الغرباوي

اليمن: سنلجأ إلى إجراءات قانونية ضد الإمارات حال رفضها سحب قواتها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: إخراج الزكاة في صورة "بطاطين" جائز بشرط

هل الصيام في شهر رجب له فضل خاص؟ الأزهر للفتوى يوضح

الأزهر للفتوى: صلاة المسلم خلف الموقد جائزة والمدفأة الكهربائية لا تعد نارًا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads