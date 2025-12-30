حصاد 2025، "القاهرة" تتصدر التصنيفات الدولية ضمن أفضل 500 جامعة

18 حجم الخط

أعلنت جامعة القاهرة حصاد ترتيبها في التصنيفات الدولية خلال 2025، وأكدت الجامعة تعزيز مكانتها الأكاديمية عالميًا وإقليميًا، محققة حضورًا مميزًا في كبرى التصنيفات الدولية للجامعات لعام 2025.

وجاءت جامعة القاهرة ضمن الفئة 401–500 في تصنيف شنغهاي العالمي، أحد أعرق التصنيفات الأكاديمية، كما حلت في الفئة 801–1000 في تصنيف التايمز للجامعات العالمية، وحققت المركز 347 عالميًا في تصنيف كيو إس.

تقدم جامعة القاهرة في تصنيفات البحث العلمي

وسجلت الجامعة تقدمًا ملحوظًا في تصنيفات البحث العلمي، حيث احتلت المركز 69 عالميًا في تصنيف التايمز للعلوم متعددة التخصصات، كما جاءت في المركز 248 عالميًا في تصنيف يو إس نيوز لأفضل الجامعات العالمية، والمركز 517 في تصنيف CWUR، و519 في تصنيف إديو رانك.

وفيما يتعلق بتصنيفات الاستدامة والتأثير المجتمعي، حققت جامعة القاهرة حضورًا متقدمًا، حيث جاءت ضمن الفئة 401–600 في تصنيف التايمز للتأثير، وحلت في المركز 392 عالميًا في تصنيف كيو إس للاستدامة، تأكيدًا لدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وعلى مستوى النشر العلمي، أظهر تصنيف CWTS لايدن تميز الجامعة، حيث احتلت المركز 247 في التعليم التقليدي، والمركز 159 في التعليم المفتوح، بما يعكس قوة إنتاجها البحثي وإتاحته عالميًا.

كما عززت الجامعة حضورها الرقمي، بحصولها على المركز 538 عالميًا في تصنيف ويبوميتركس للجامعات العالمية.

وعربيًا، حصلت جامعة القاهرة على المركز الثاني في التصنيف العربي للجامعات (ARU)، إلى جانب حلولها في المركز 45 عربيًا في تصنيف التايمز للجامعات العربية.

