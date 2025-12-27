تأجيل محاكمة المتهمين بتزوير بيانات طلاب أجانب للحصول علي الإقامة بالقاهرة

18 حجم الخط

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مدرسين ومقاول وموظف متهمين بتزوير محررات رسمية تتعلق ببيانات قيد طلاب أجانب بهدف الحصول على الإقامة بالقاهرة، لجلسة 30 ديسمبر الجاري.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول ويعمل معلم لغة عربية اشترك مع أخري ومقاول وموظف في ارتكاب جريمة التزوير في بيانات الطلاب الأجانب، بقصد تمكينهم من الحصول علي الإقامة بالتزوير داخل جمهورية مصر مقابل حصولهم علي رشاوي مالية.

وتبين أن المتهمين اللذين يعمل أحدهما مدرس عربي والآخر مراجع حسابات استغلا وظائفهما كأرباب وظائف عمومية، وشاركهما المتهمان الثالث والرابعة التي تعمل مدرسة بالمعاش في الجريمة، بالاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين حسني النية بإدارة غرب القاهرة التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في تزوير محررات رسمية بيانات قيد لطلاب أجانب للحصول على الإقامة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على إنشاء المحررات على غرار المحررات الصحيحة، بأن أمدهم المتهم الثالث وآخر توفى بالبيانات الخاصة بالأشخاص المثبت أسماؤهم بالمحررات، حيث قام المتهم الأول وآخر مجهول بالتدوين، وقامت المتهمة الرابعة بتوصيلها للمتهم الثاني لمهرها بخاتم رسمي، لاستعمالها فيما زورت من أجله من أجل الحصول على الإقامة.

وأخذ المتهمون أختاما رسمية تابعة لمحافظة القاهرة وإدارة غرب القاهرة التعليمية، واستعملوها في تزوير محررات رسمية بيان قيد وبيان تدرج لطالب يحمل جنسية أجنبية، بهدف تقديمها للحصول على الإقامة الخاصة بالولاية التعليمية مقابل حصولهم علي رشاوي مالية من الأجانب.

