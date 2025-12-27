علاقة النظام الغذائي بالعقل والصحة الذهنية

18 حجم الخط

أكد خبراء الصحة والطب أن النظام الغذائي لا ينعكس على رشاقة الجسد فحسب، بل يعد المؤثر الأول في كفاءة العقل وقدرته على إدارة وظائف الجسم، فالدماغ، رغم صغر حجمه، هو العضو الأكثر استهلاكا للطاقة، مما يجعله بحاجة ماسة إلى وقود عالي الجودة يتمثل في فيتامينات ومعادن محددة تضمن بناء هيكله واستمرار عمل خلاياه بكفاءة.

مغذيات لا يستغني عنها الدماغ

يتطلب الأداء الذهني المتميز حزمة من العناصر الغذائية التي تلعب أدوارا حيوية في التفكير والتعلم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، منها:

مجموعة فيتامينات B: مثل حمض الفوليك وB12، وهي المسؤولة عن تصنيع الكيماويات الدماغية وتحويل الطعام إلى طاقة، ويؤدي نقصها إلى مخاطر جسيمة تشمل تلف الأعصاب، النسيان، الاكتئاب، وصعوبة التعلم.

فيتامين E: يعمل كدرع واقي للخلايا من التلف الناتج عن العمليات الطبيعية في الجسم، ونقصه قد يسبب ضعف العضلات، اختلال التوازن، وتضرر الأعصاب الحسية.

أحماض أوميجا-3 الدهنية: حجر الأساس في بناء بنية الخلايا والجهاز العصبي، وهي ضرورية بشكل خاص للأطفال؛ حيث إن نقصها في سن النمو قد يترك آثارا دائمة وصعوبات في التعلم.

مضادات الأكسدة: تتواجد بكثرة في الخضروات والفواكه، وتعمل على حماية الدماغ من التلف، كما تساهم في تقليل الالتهابات ومواجهة فقدان الذاكرة.

الكولين: عنصر أساسي لحماية الأعصاب وإنتاج الناقلات العصبية، ويرتبط نقصه مباشرة بمشاكل الذاكرة.



أنظمة غذائية لحماية الذاكرة

لا يوجد "طعام سحري" منفرد، بل هي منظومة متكاملة، ويوصي الخبراء باتباع أنماط غذائية أثبتت فعاليتها في تعزيز صحة القلب وضبط ضغط الدم، مما ينعكس إيجابا على الوقاية من أمراض الدماغ مثل "ألزهايمر"، ومن أبرزها:

حمية البحر الأبيض المتوسط.

حمية DASH (لمكافحة ارتفاع ضغط الدم).

حمية MIND (المدمجة للوقاية من التدهور العصبي).

وتشترك هذه الأنظمة في التركيز على الخضروات الورقية الداكنة، الحبوب الكاملة، الأسماك الدهنية، البقوليات، المكسرات، زيت الزيتون، والتوت، مع ضرورة الحد من السكريات، الكحول، والأطعمة المصنعة.

قائمة "أفضل الأغذية" لصحة الدماغ

لتعزيز القدرات الذهنية، يفضل التركيز على أطعمة بعينها غنية بالمغذيات:

الأسماك الدهنية: مثل السلمون البري، الماكريل، والسردين؛ فهي المصدر الأفضل لأوميجا-3 (والتي يتفوق مفعولها في الطعام على المكملات الغذائية).

البذور والمكسرات: بذور الكتان والشيا غنية بفيتامين E وأوميجا-3، وكذلك الجوز واللوز والفستق.

الأفوكادو: كنز من فيتامينات C وE والفولات والدهون الصحية.

التوت الأزرق: يحتوي على مركبات "الفلافونويد" التي تحارب الالتهابات وتنعش الذاكرة.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان، الكينوا، والأرز البني؛ فهي توفر طاقة مستدامة للدماغ وتحمي القلب.

نمط حياة ذكي لصحة العقل

الغذاء وحده لا يكفي؛ إذ تكتمل الدائرة بسلوكيات يومية تحافظ على شباب العقل:

تجنب السكر والدهون الضارة: السكر يسبب "ضبابية الدماغ" والخمول، وقد يؤدي الإفراط فيه إلى شيخوخة الدماغ المبكرة والخرف.

الابتعاد عن الكحول: الذي يسبب اضطرابات المزاج وتلفًا دائمًا في خلايا الدماغ مع الاستخدام المزمن.

النشاط البدني: الرياضة تحسن الحالة المزاجية عبر إفراز كيماويات دماغية وتعزز صحة القلب.

الإقلاع عن التدخين: لتجنب السكتات الدماغية وأمراض الأوعية الدموية.

الالتزام الدوائي: متابعة علاج الحالات المؤثرة على الدماغ، مثل اضطرابات الغدة الدرقية.

اليقظة الذهنية: ممارسة التأمل والبقاء في الحاضر يقلل التوتر ويزيد التركيز.

