توزيع شهادات الورش المتخصصة في الفنون والآداب بمتحف نجيب محفوظ الأحد المقبل

يقيم متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ حفلا الأحد المقبل لتوزيع شهادات التقدير على المشرفين والمشاركين فى الورش الفنية والسينمائية والأدبية، التى نظمها المتحف طوال شهر ديسمبر.

ويأتي ذلك فى إطار فعاليات متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، التابع صندوق التنمية الثقافية، بتكية محمد أبو الدهب، برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، وبمناسبة 114 عاما على ميلاد نجيب محفوظ.

ونظم المتحف ورشة "سينما وأدب نجيب محفوظ" بإشراف الدكتورة ثناء هاشم، ومشاركة الدكتورة أسامة أبو طالب، والدكتور سلمى مبارك، وشارك فيها عشرون متدربًا من تخصصات علمية وثقافية وفنية مختلفة، كما تم ضمن فعاليات الورشة عرض فيلمى "اللص والكلاب" و"بين السماء والأرض"، فى حين شارك ما يقرب من 5 متدربين فى ورشة "الذكاء الاصطناعى والمونتاج" بإشراف أ.د صفاء زهير.

كما انطلقت ورشة "دروب مصر" بإشراف المعمارى سالم حسين، وبمشاركة نخبة من المعماريين، وهو مشروع الذى ركز على توثيق دروب حى الجمالية، وخاصة درب قرمز وشارع المعز، بحضور 14 متدربًا من المهتمين بتراث المدينة "تاريخيًا ومعماريًا وثقافيًا".

وعقد المتحف –كذلك-، مائدة مستديرة بعنوان حول "الأوهام الشائعة عن أدب نجيب محفوظ"، شارك فيها الدكتور حسين حمودة، الناقدة السينمائية الدكتورة أمل الجمل، الناقد د.شحاتة الحو، الناقدة د.محمود عبد البارى، وأدارها الناقد د.مصطفى القزاز، وركزت على تحليل نماذج من أعماله التى تكشف الأبعاد الفلسطينية والوجودية فى إبداعاته، وكذلك منافشة العديد من القضايا التى ارتبطت بإبداع نجيب محفوظ.

وبالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، أقيم معرضا بعنوان "لقاء العظماء.. محفوظ والأدباء"، وهو تجربة فنية مدهشة، تجمع بين العبقرية والعالمية، إذ يعرض المعرض لوحات كاريكاتورية، تخيل فيها نجيب محفوظ، وهو يلتقى بمجموعة من أعظم الكتاب والشعراء فى العالم، مثل: غاربيل غارسيا ماركيز، رابندرانات طاغور وغيرهما، وتولى الفنان مهمة قوميسيير المعرض.

