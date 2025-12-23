طارق الشيخ يبدع في "بنت السلطان" لـ عدوية

18 حجم الخط

أبدع المطرب طارق الشيخ في غناء “يا بنت السلطان” للفنان الراحل أحمد عدوية، وذلك خلال حلوله ضيفا على حلقة الليلة من برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة قناة ON.

وتفاعل المذيع أحمد سالم مع صوت طارق الشيخ خلال اللقاء وقام بالغناء معه، وحكى الشيخ خلال اللقاء عن أبرز المحطات في مشواره، وأصعب الأزمات التي واجهته أيضا.

مفاجآت طارق الشيخ

ويستعد الفنان طارق الشيخ لتقديم مفاجأة فنية جديدة لجمهوره خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة داخل أحد الاستوديوهات بالقاهرة، ضمن خطة موسيقية يسعى من خلالها للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية وإطلاق أعمال تحمل شكلًا مختلفًا عن السابق.



في هذا السياق، كشفت مصادر فنية أن طارق الشيخ يعقد جلسات عمل مكثفة مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين لوضع اللمسات النهائية على الأغاني التي يعمل عليها، مؤكدين أنه يركز في هذه المرحلة على تقديم موسيقى عصرية، تجمع بين الطابع الشعبي الذي اشتهر به وبين توليفة جديدة تواكب ذوق الجمهور الحالي.

كما يعمل فريق الإنتاج على تجهيز خطة ترويجية موسعة تشمل تصوير بعض الأغاني على طريقة الفيديو كليب، تمهيدًا لطرحها عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يزيد من حالة الترقب بين عشاق طارق الشيخ الذين ينتظرون عودته بأعمال قوية بعد آخر إصدار له.









