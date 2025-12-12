تحضيرات خاصة لحفلات رأس السنة بساقية الصاوي، تعرف عليها

18 حجم الخط

تشهد ساقية الصاوي حالة من النشاط المكثف خلال الأيام الأخيرة، استعدادًا لإطلاق برنامجها الفني الخاص باحتفالات رأس العام الجديد، في تقليد سنوي اعتاد عليه الجمهور المهتم بالموسيقى والفنون المستقلة.

وتعمل إدارة الساقية على وضع خطة شاملة تضمن خروج الفعاليات في أفضل صورة، سواء على مستوى التنظيم أو المستوى الفني للعروض المقدمة.

وبحسب مصادر داخل الساقية، فقد بدأت الاستعدادات مبكرًا هذا العام، حيث تخضع القاعات لعمليات تطوير في أنظمة الصوت والإضاءة، إلى جانب إجراء تجارب تقنية يومية لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة خلال الحفلات.

كما يتم العمل على تجهيز مسارح العرض بديكورات جديدة تتوافق مع أجواء الاحتفال بالعام الجديد.

ومن المنتظر أن يشهد برنامج هذا العام تنوعًا كبيرًا في الفقرات الفنية، إذ يجري التفاوض مع عدد من الفرق الموسيقية الشهيرة للمشاركة في الحفلات، إلى جانب تقديم عروض للفن البديل والموسيقى الشبابية والعزف الشرقي والغربي.

كما تخطط الساقية لتقديم فقرات مفاجئة لم يتم الكشف عنها بعد، بهدف جعل ليالي رأس السنة أكثر تميزًا عن السنوات السابقة.

وفي إطار الاستعدادات التنظيمية، تعمل الساقية على رفع كفاءة خدمات الحضور، بدءًا من بوابات الدخول، مرورًا بنظام الحجز الإلكتروني، وحتى تنظيم حركة الجمهور داخل القاعات، مع توفير فرق مدربة لإدارة الحشود وضمان تجربة مريحة وسلسة.

ومن المتوقع أن تشهد حفلات رأس العام هذا العام إقبالًا كبيرًا، خاصة بعد الإعلان المبدئي عن عدد من الفعاليات التي لاقت اهتمامًا واسعًا من متابعي الساقية.

ومن المقرر أن تكشف إدارة الساقية خلال الأيام المقبلة عن الجدول الكامل للحفلات وتفاصيل التذاكر، قبل بدء العد التنازلي لاستقبال عام جديد داخل واحد من أهم الصروح الثقافية في مصر.

