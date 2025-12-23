اليوم، 932 محاميًا يؤدون اليمين القانونية بحضور النقيب العام

الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
يؤدي 932 محاميًا جديدًا، اليمين القانونية، للانضمام إلى نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء بنادي المحامين النهري بالمعادي، ويترأس الجلسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين.

 

حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

وأعلنت النقابة عن أسماء الأعضاء المقرر لهم حضور الجلسة ممن اختاروا اختبارات لجنة القيد.

 

جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد 

وشددت النقابة على أنه لا يتم السماح بالدخول إلى جلسة حلف اليمين القانونية، إلا للمدرج أسماؤهم في الكشوف الرسمية فقط، وسيتم التحقق من خلال البطاقة الشخصية وإيصال السداد عند الدخول.

الالتزام بالزي الرسمي

وأكدت ضرورة الالتزام بالزي الرسمي: بدلة كاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، ولا يسمح لأي محام بالدخول إلى قاعة الحلف بعد الساعة التاسعة صباحًا.

