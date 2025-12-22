السيسي يشيد بتطور العلاقات المصرية التنزانية والحرص على تعزيز التشاور السياسي

18 حجم الخط

أشاد الرئيس السيسي بما تشهده العلاقات بين مصر وتنزانيا من تطور ملحوظ، والتي تُعد نموذجًا للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

كما أكد الرئيس حرص البلدين على تعزيز التشاور السياسي المشترك

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدّم التهنئة للرئيسة التنزانية بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وكذلك على استكمال انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة



