بعد رفعها لأجل غير مسمى، ضوابط عقد جلسات مجلس الشيوخ

رفع المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس أمس الإثنين، لأجل غير مسمى دون تحديد موعد عودة الانعقاد.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

جاء ذلك عملًا بما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في هذا الشأن، حيث جاء في المادة 160: ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهائها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

تأجيل جلسة الشيوخ ليوم غير معين

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية.

ووافق مجلس الشيوخ، في جلسة أمس الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

نقابة المهن الرياضية

وقال أحمد دياب رئيس لجنة الشباب والرياضة: إن نقابة المهن الرياضية تعد أحد العناصر المؤسسية المنظمة الممارسة لـ النشاط الرياضي في المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية.

تنظيم العضوية بنقابة المهن الرياضية

وأضاف: قام تنظيم العضوية بالنقابة، منذ نشأته على ركيزة أساسية قوامها الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص - أو الدراسة المتخصصة باعتباره الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.

وجه المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للشعب المصري بمناسبة العام الميلادى الجديد.

حلول العام الميلادي الجديد

وقال: أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الميلادى الجديد، وبهذه المناسبة، أتوجه إليكم بخالص التهانى القلبية بحلول العام الجديد، الذى نُودع فيه عامنا الماضي بكل تجاربه، ونفتح صفحة جديدة مليئة بروح الأمل والإصرار على استكمال مسيرة العمل الوطني التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تحقيق غد مشرق بالآمال.

