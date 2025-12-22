سائق يقتل زوج شقيقته بـ"شومة" بالقليوبية بسبب تأجير شقة

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمحافظة القليوبية من ضبط سائق قام بالاعتداء على زوج شقيقته بشومة حتى أرداه قتيلا على خلفية خلافات سابقة على تأجير شقة ميراث ملك شقيقته، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بسبب تأجير شقة ميراث.. سائق يضرب زوج شقيقته حتى الموت بالقليوبية

وتلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم الدكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزي بوصول المدعو "خالد م ا ح" مصابًا بسحجات بالصدر وكدمات بالظهر، في حالة حرجة، ورغم إسعافه إلا أنه لم يستجب ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه ويدعى "حمدى ع ط ا" 39 سنة سائق ومقيم قرية القلج مركز الخانكة، على خلفية خلافات أسرية حول تأجير شقة ميراث.

هدد بالعودة والانتقام، تفاصيل قتل سائق لزوج شقيقته بالقليوبية

وبسؤال زوجة المجني عليه وتدعى "محاسن ع ط ا"، 42 سنة، ربة منزل ومقيمة قرية القلج – مركز الخانكة، قررت أنها كانت متوجهة لتأجير شقتها الكائنة بمنزل والدتها، إلا أنها فوجئت بشقيقها المتهم يعترض طريقها ويمنعها من تأجير الشقة، وحدثت بينهما مشادة تطورت إلى اعتداء، وتدخل الأهالي لفض الخلاف، قبل أن يغادر المتهم المكان مهددًا بالعودة.

وأضافت الزوجة أنها عادت إلى منزلها، ثم فوجئت بتجمع الأهالي وصراخهم، وأخبروها بأن شقيقها صعد إلى الشقة واعتدى على زوجها بالضرب مستخدمًا «شومة»، وعندما صعدت وجدته ملقى على الأرض لا يستطيع الحديث، فحاول الأهالي نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر رقم 29970 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة.

