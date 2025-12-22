الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سائق يقتل زوج شقيقته بـ"شومة" بالقليوبية بسبب تأجير شقة

ضبط متهم بقتل زوج
ضبط متهم بقتل زوج شقيقته بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمحافظة القليوبية من ضبط سائق قام بالاعتداء على زوج شقيقته بشومة حتى أرداه قتيلا على خلفية خلافات سابقة على تأجير شقة ميراث ملك شقيقته، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الحصر العددي لانتخابات النواب بقليوب والقناطر محافظة القليوبية

صحة القليوبية تضبط 700 لتر مياه شرب غير صالحة في الخصوص

بسبب تأجير شقة ميراث.. سائق يضرب زوج شقيقته حتى الموت بالقليوبية 

وتلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم الدكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزي بوصول المدعو "خالد م ا ح" مصابًا بسحجات بالصدر وكدمات بالظهر، في حالة حرجة، ورغم إسعافه إلا أنه لم يستجب ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه ويدعى "حمدى ع ط ا" 39 سنة سائق ومقيم قرية القلج مركز الخانكة، على خلفية خلافات أسرية حول تأجير شقة ميراث.

هدد بالعودة والانتقام، تفاصيل قتل سائق لزوج شقيقته بالقليوبية 

وبسؤال زوجة المجني عليه وتدعى "محاسن ع ط ا"، 42 سنة، ربة منزل ومقيمة قرية القلج – مركز الخانكة، قررت أنها كانت متوجهة لتأجير شقتها الكائنة بمنزل والدتها، إلا أنها فوجئت بشقيقها المتهم يعترض طريقها ويمنعها من تأجير الشقة، وحدثت بينهما مشادة تطورت إلى اعتداء، وتدخل الأهالي لفض الخلاف، قبل أن يغادر المتهم المكان مهددًا بالعودة.

وأضافت الزوجة أنها عادت إلى منزلها، ثم فوجئت بتجمع الأهالي وصراخهم، وأخبروها بأن شقيقها صعد إلى الشقة واعتدى على زوجها بالضرب مستخدمًا «شومة»، وعندما صعدت وجدته ملقى على الأرض لا يستطيع الحديث، فحاول الأهالي نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الخانكة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير المحضر رقم 29970 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وبيان أسباب الوفاة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المباحث الجنائية بالقليوبية شرطة الخانكة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة قليوب محافظة القليوبية مستشفى الخانكة المركزي مستشفي الخانكة مركز شرطة الخانكة

مواد متعلقة

وزير الصحة يتفقد مستشفى الخانكة ويوجه بتحويله إلى أول مدينة طبية متخصصة في الصحة النفسية

صحة القليوبية تضبط 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص ببنها

رفض إعطائهما صدقة، طفلان يسرقان آخر بالإكراه في الخانكة

بدء محاكمة مسئولين بإدارة الخانكة التعليمية بتهمة ارتكاب مخالفات

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، الطماطم تتراجع 2.5 جنيه في سوق العبور

6 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مواعيد مباريات اليوم في كأس أمم أفريقيا 2025

هل يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومنصب حكومي؟ القانون يجيب

مذكرات رسمية تطعن في انتخابات "بنها وكفر شكر"

6 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025

ترامب يستبعد عددا كبيرا من السفراء

الشركة المنتجة تصل لاتفاق مع غادة عبد الرازق لاستئناف تصوير مسلسل عاليا

خدمات

المزيد

6 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025

طن السلفات يتراجع 3 آلاف جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

طريقة احتساب النقاط لبطاقات كنانة في بنك مصر

6 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads