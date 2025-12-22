إيرادات الأحد، "الست" يتصدر وهذا الفيلم يحصد 42 ألف جنيه فقط

18 حجم الخط

تتسابق أكثر من 5 أعمال على إيرادات دور العرض السينمائية، وفي مقدمتها فيلم الست الذي تقوم ببطولته الفنانة مني زكي.

وحقق فيلم الست ليلة أمس الأحد إيرادات بلغت 879،515 ألف جنيه.

وجاء فيلم ولنا في الخيال حب، بطولة أحمد السعدني، مايان السيد، في المركز الثاني بإيرادات بلغت 619،858 جنيها ويشارك فيه كل من عمر رزيق، وعدد من الوجوه الجديدة منهم سيف حميدة، فريدة رجب، عفاف مصطفى، بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج سارة رزيق.

وحصد فيلم السلم والثعبان 573،691 ألف جنيها، والعمل من بطولة عمرو يوسف، وأسماء جلال، وظافر العابدين، وماجد المصري، وحاتم صلاح، وفدوى عابد، وهبة عبد العزيز، وآية سليم، وإخراج طارق العريان.

وحقق فيلم السادة الأفاضل، 311،355 جنيها، وهو من بطولة محمد ممدوح، بيومي فؤاد، وطه دسوقي، أشرف عبدالباقي، وتدور أحداثه في قالب كوميدي مشوق، ويحكي صراعات مجتمعية بين عائلتين من بيئات مختلفة.

فيما حقق فيلم قصر الباشا، إيرادات بلغت 42،519 جنيها، الفيلم بطولة أحمد حاتم، مايان السيد، حسين فهمي، صدقي صخر، سمية رضا، حمزة العيلي، نبيل عيسى، أحمد فهيم، محمد القس، وهيثم زيدان، من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

وتشهد دور العرض السينمائية عرض بعض الأعمال الجديدة خلال الفترة المقبلة، وتحديدا في موسم رأس السنة.

