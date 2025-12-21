الأحد 21 ديسمبر 2025
التحفظ على كاميرات مستشفى شهير بالقاهرة بعد بلاغ ممرضة ضد مريض خليجي بمحاولة التعدي أثناء تغيير ملابسها

تحفظت أجهزة أمن القاهرة على كاميرات المراقبة الموجودة داخل مستشفى خاص شهير، لفحصها للتأكد من  بلاغ تقدمت به ممرضة بذات المستشفى تتهم مريضا خليجيا بمحاولة الدخول عليها خلال تغيير ملابسها داخل المستشفى.

وبدأت قوات الأمن، في سماع أقوال الممرضة والمريض، لتحديد ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وذلك عقب تقدمها ببلاغ رسمي.
وكشفت التحريات الأولية عن أن الممرضة تعمل بالمستشفى، وتقدمت ببلاغ اتهمت فيه مريضا خليجيا بمحاولة الدخول عليها خلال تغيير ملابسها داخل المستشفى.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق للتحقيق في الواقعة.

عقوبة المتهمين بهتك العرض


_ من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

_إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

_أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

