بعد واقعة التجمع الخامس، طرق الإبلاغ عن جريمة هتك العرض والعقوبة المتوقعة على المتهمين

بعد إحالة المحامي العام للقاهرة الجديدة عاطل للجنايات بتهمة هتك عرض طليقته، أمام ابنتهما، داخل منزل المجني عليها بـالتجمع الخامس، تستعرض فيتو، خطوات الإبلاغ عن جريمة هتك عرض والعقوبة الجنائية المتوقعة على المتهم..

خطوات الإبلاغ عن جريمة هتك عرض





_التوجه فورًا إلى أقرب قسم شرطة أو جهة أمنية للإبلاغ عن الجريمة.



_اروِ تفاصيل الحادثة بدقة (الزمان، المكان، كيفية وقوع الجريمة، وصف المعتدي).



_قدم أي دليل لديك مثل:



إذا كان هناك من رأى شيئًا.

إذا كان هناك إصابات أو فحوصات.

صور أو فيديوهات إن وجدت.

_ اطلب من الشرطة توجيهك للمحامي أو الجهة المختصة بالمساعدة القانونية للضحايا.

_ اطلب تأمين الحماية لك وللضحية، وتوفير الدعم النفسي اللازم.



عقوبة المتهمين بهتك العرض



_ من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

_يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

_إذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

_أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

