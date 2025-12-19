أول تعليق من الخارجية الأمريكية على صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل

18 حجم الخط

علقت الخارجية الأمريكية، الخميس، على صفقة الغاز التي أبرمتها شركة "شيفرون" مع مصر.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن "موافقة إسرائيل على اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة شيفرون مع مصر إنجاز كبير للأعمال التجارية الأمريكية والتعاون الإقليمي".

وأضافت أن "اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر لا تعزز أمن الطاقة فحسب بل تدعم أيضًا الجهود الأوسع نطاقا لتحقيق الاستقرار وإعادة إعمار غزة".

ومن جانبه أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن البيان الصادر عن الهيئة بشأن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل جاء بهدف توضيح الحقائق للرأي العام، ورفض أي محاولات لجر الصفقة إلى أبعاد سياسية لا تمت لها بصلة، مشددًا على أن الصفقة ذات طبيعة تجارية بحتة.

وأوضح ضياء رشوان أن صفقة الغاز ليست جديدة أو استثنائية، بل تُعد امتدادًا لصفقات واتفاقيات سابقة في قطاع الطاقة، وتصب بشكل مباشر في مصلحة مصر، خاصة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة في مجالات نقل الغاز وصناعته وتسييله.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مصر تظل المركز الإقليمي الأمثل في مجال الغاز، بفضل ما تمتلكه من محطات إسالة وبنية تحتية قوية وخبرات متراكمة، ما يجعل أي تعاون تجاري في هذا الإطار جزءًا من استراتيجية اقتصادية واضحة تهدف لتعظيم العوائد الوطنية.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البيان ينفي بشكل قاطع وجود أي صلة سياسية للصفقة، مؤكدًا أن السياسة الخارجية المصرية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لا تخضع لأي اعتبارات اقتصادية أو تجارية.

وشدد رشوان على أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني كان ولا يزال واضحًا وثابتًا منذ البداية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تساوم يومًا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مصر كانت من أوائل الدول التي تصدت بقوة لمخططات تهجير الفلسطينيين وإخلاء قطاع غزة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن هذا الموقف لم يكن مجرد تصريحات، بل تُرجم إلى تحركات سياسية ودبلوماسية واضحة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر قدمت دعمًا مستمرًا للشعب الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، في وقت لم تتحرك فيه العديد من الدول بالقدر الكافي لمواجهة هذه المخططات، مشددًا على أن ثوابت السياسة المصرية لم تتغير ولن تتغير.

واختتم رشوان تصريحاته بالتأكيد على أن صفقة الغاز شأن اقتصادي بحت، بينما تظل المبادئ والمواقف السياسية لمصر، وعلى رأسها دعم القضية الفلسطينية، راسخة وغير قابلة للمساومة أو التغيير.

والأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه صادق رسميًّا على صفقة الغاز مع مصر، وذلك عقب الانتهاء من جميع الإجراءات والترتيبات الأمنية اللازمة، مؤكدًا أن الاتفاق استوفى كل المتطلبات قبل اعتماده النهائي.

