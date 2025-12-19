قافلة طبية شاملة لأهالي قرية الشواشنة بالفيوم

18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم إن المديرية نظمت قافلة طبية شاملة بمركز شباب الشواشنة التابع لادارة يوسف الصديق، شارك في القافلة إدارات الطب العلاجي، والقوافل العلاجية، وتنظيم الأسرة، والطوارئ، وإدارة يوسف الصديق الصحية.

خدمات القافلة لأهالي الشواشنة

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن 18 سيارة قوافل مجهزة، شاركت في القافلة، عبارة عن سيارتي أشعة، وسيارتي معامل دم، و6 عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة، وعيادتي باطنة، وعيادتي أطفال، و3 عيادات عظام، وعيادتي أسنان، عيادتي جلدية، وعيادتي أنف وأذن، وعيادتي رمد، وعيادتي مساء وتوليد، وعيادتي تنظيم أسرة، وعيادة جراحة، وعيادة صدر، وعيادة جراحة أطفال، وعيادة قلب، زعيادة مسالك.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن القوى البشرية المشاركة في القافلة 350 فردًا، ما بين أطباء وتمريض ورائدات صحيات ومثقفات وصيادلة وإداريين ومدخلي بيانات وسائقين وعمال.

تطور في خدمات مستشفى طامية المركزي

وعلى صعيد آخر أجرى مستشفى طامية المركزي 13 عملية تفتيت حصوات واستئصال بروستاتا بالتبخير باستخدام جهاز المنظار المرن في عمليات الكلى لأول مرة في مستشفيات الصحة بالفيوم.

وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز مدير المستشفى أن الجهاز الذي أجريت به العمليات وهو جهاز المنظار المرن هو الوحيد من نوعه بمستشفيات الصحة بالفيوم.

وأجرى الجراحات فريق من أساتذة المسالك بجامعة الفيوم، بمشاركة الجراحين واستشاريو المسالك بمستشفى الفيوم العام والتأمين الصحي والزمالة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.