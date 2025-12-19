الجمعة 19 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قافلة طبية شاملة لأهالي قرية الشواشنة بالفيوم

قوافل طبية، فيتو
قوافل طبية، فيتو
18 حجم الخط

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم إن المديرية نظمت قافلة طبية شاملة بمركز شباب الشواشنة التابع لادارة يوسف الصديق، شارك في القافلة إدارات الطب العلاجي، والقوافل العلاجية، وتنظيم الأسرة، والطوارئ، وإدارة يوسف الصديق الصحية.

خدمات القافلة لأهالي الشواشنة

وأضافت وكيل وزارة  الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن 18 سيارة قوافل مجهزة، شاركت في القافلة، عبارة عن سيارتي أشعة، وسيارتي معامل دم، و6 عيادات متنقلة لتنظيم الأسرة، وعيادتي باطنة، وعيادتي أطفال، و3 عيادات عظام، وعيادتي أسنان، عيادتي جلدية، وعيادتي أنف وأذن، وعيادتي رمد، وعيادتي مساء وتوليد، وعيادتي تنظيم أسرة، وعيادة جراحة، وعيادة صدر، وعيادة جراحة أطفال، وعيادة قلب، زعيادة مسالك.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن القوى البشرية المشاركة في القافلة 350 فردًا، ما بين أطباء وتمريض ورائدات صحيات ومثقفات وصيادلة وإداريين ومدخلي بيانات وسائقين وعمال.

تطور في خدمات مستشفى طامية المركزي

وعلى صعيد آخر أجرى مستشفى طامية المركزي 13 عملية تفتيت حصوات واستئصال بروستاتا بالتبخير باستخدام جهاز المنظار المرن في عمليات الكلى لأول مرة في مستشفيات الصحة بالفيوم.

 وأوضح الدكتور محمد عبد العزيز مدير المستشفى أن الجهاز الذي أجريت به العمليات وهو جهاز المنظار المرن هو الوحيد من نوعه بمستشفيات الصحة بالفيوم.

وزير الصحة: ضرورة تكثيف الجهود العربية لتقديم الدعم العاجل للأشقاء في غزة

محافظ الفيوم يستعرض جهود مديرية الصحة خلال شهر نوفمبر

 وأجرى الجراحات فريق من أساتذة المسالك بجامعة الفيوم، بمشاركة الجراحين واستشاريو المسالك بمستشفى الفيوم العام والتأمين الصحي والزمالة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم ادارة يوسف الصديق الصحية الصحة والسكان الطب العلاجى القوافل العلاجية القوى البشرية جراحة أطفال قافلة طبية شامله قرية الشواشنة وزارة الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

بسبب المخدرات، شاب يطعن والدته بـ"آلة حادة" ويفر هاربا بالفيوم

مصرع طالبة دهسا تحت عجلات ميكروباص في الفيوم

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

استقرار حالة 10 أشخاص عقرهم كلب ضال في الفيوم

كلب ضال يعقر 10 أشخاص بينهم أطفال من قرية سيلا بالفيوم

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثة طفل من مياه بحر يوسف بالفيوم

"دلهمو الغرقانة" حكايات إنسانية من قرية منسية تقاوم الاختفاء.. محنة عم محروس الذي ابتلع بيته الفيضان.. ومأساة فادية التي غرقت فرحة ابنتها في الماء.. وأحمد قضى ليلة العمر في مستنقع

إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الدائري بالفيوم

الأكثر قراءة

بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء

اللجنة العامة ببنها وكفر شكر تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب بالقليوبية

ضوابط إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب وفق القانون

عصام مرعي: ثبات تشكيل المنتخب في أمم إفريقيا أمر حاسم

بالأرقام، علي النقيطي يتصدر الحصر العددي في بلبيس بـ 87,383 صوتا

بالأرقام، نتيجة الحصر العددي لدائرة أبو كبير: عبد العزيز ولاشين يتصدران

الحصر العددي لدائرة بلقاس في محافظة الدقهلية

بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق بـ71,214 صوتا

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

أسعار الخردة في الأسواق المحلية مساء اليوم الخميس (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأنفاق تكشف أبرز مميزات قطار مترو الإسكندرية الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 19 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads