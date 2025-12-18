الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظات

انتخابات النواب 2025، شاهد أعمال الحصر العددي للأصوات من داخل لجنة الملك الكامل بالمنصورة

الحصر العددي للجنة
الحصر العددي للجنة الملك الكامل، فيتو
أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان، شاهد الحصر العددي للأصوات من داخل لجنة الملك الكامل بمدينة المنصورة.

 

 

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تفقد مساء اليوم، مقر اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة، للوقوف على جاهزيتها وتوفير كافة أوجه الدعم اللازم والمطلوب.

محافظ الدقهلية يتفقد جاهزية اللجنة العامة للانتخابات بالصالة المغطاة باستاد المنصورة

وتابع المحافظ تجهيزات اللجنة لاستقبال أوراق الاقتراع وصناديقها بعد انتهاء أعمال التصويت في اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الدولة تُعامِل جميع المرشحين على قدم المساواة والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وشدد على توفير مصادر بديلة للإضاءة باللجنة.

تكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات

ووجَّه محافظ الدقهلية، محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بتكثيف أعمال النظافة في محيط اللجنة العامة ورفع أي مخلفات أو عوائق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات اللازمة لقيام اللجنة بنهامها بسهولة ويسر.

توفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة

ووجَّه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، كل في نطاق اختصاصه بتوفير كافة أوجه الدعم والاحتياجات المطلوبة للجان العامة، وتذليل أي عقبات فور ظهورها، مع التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في هذا الشأن.

إقبال الناخبين استاد المنصورة الدعم اللازم الثانيه اللجان الفرعية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية انتخابات المرحلة الثانية جولة الإعادة بالمرحلة الثانية محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

