إغلاق 9 مراكز للصحة النفسية وعلاج الإدمان في الإسكندرية

18 حجم الخط

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية، حملة موسعة للمرور على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمناطق العجمي والعامرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وفي إطار تشديد الرقابة على المنشآت الطبية،وحفاظا على سلامة المرضى وصونا لحقوقهم.

وشاركت في الحملة لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن المجلس القومي للصحة النفسية، والمجلس الإقليمي للصحة النفسية بالإسكندرية، إلى جانب مفتشي هيئة الدواء المصرية بالإسكندرية مع إدارة العلاج الحر بالمديرية.

وأوضحت الدكتورة رشا سيف، مدير إدارة العلاج الحر، أن أعمال الحملة أسفرت عن رصد 9 مراكز تعمل بدون ترخيص، وعلى الفور تم إصدار قرارات غلق فورية لهم، كما تم إنذار 4 مراكز أخرى بسرعة تلافي السلبيات والملاحظات التي تم رصدها خلال مدة أقصاها 15 يومًا من تاريخ الإنذار.

كما قامت اللجنة بتحرير محضر بمخالفات دوائية متعددة بأحد المراكز، وتم قيده جنحة بقسم شرطة العامرية ثان، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على المركز المخالف.

وأكد بدران، أن المديرية لن تسمح بوجود أي منشأة طبية وهمية أو غير مرخصة تتاجر بصحة المواطنين تحت أي مسمى، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لإغلاق بؤر المخالفات الطبية وإحكام السيطرة الكاملة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مع اتخاذ أقصى العقوبات القانونية تجاه أي جهة يثبت مخالفتها، حفاظًا على أرواح المرضى وصونًا لحقوقهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.