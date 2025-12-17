الأربعاء 17 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مؤتمر صحفي للوطنية للانتخابات لإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى في 30 دائرة الملغاة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
18 حجم الخط

دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والصحفيين والإعلاميين، إلى حضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده بمقر الهيئة، غدًا الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

 

ويتضمن المؤتمر إعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى لعدد 30 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة لنظام الفردي، ضمن انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُجريت أيام الإثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر 2025 للمصريين بالخارج، وأيام الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر 2025 داخل جمهورية مصر العربية.

 

وتؤكد الهيئة  إنها تُعرب عن تقديرها لحسن تعاون وسائل الإعلام، وتثمن دورها في المتابعة المهنية والموضوعية للعملية الانتخابية.

 

وأجريت الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

 

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

 

مركز الداخلة والفرافرة

 

أسوان:

قسم أول أسوان

 

مركز النوبة

 

مركز إدفو

 

الأقصر:

قسم الأقصر

 

مركز القرنة

 

مركز إسنا

 

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

 

المنيا:

قسم أول المنيا

 

مركز مغاغة

 

مركز أبو قرقاص

 

مركز ملوى

 

مركز دير مواس

 

الجيزة:

قسم الجيزة

 

مركز البدرشين

 

قسم بولاق الدكرور

 

قسم العمرانية

 

قسم الأهرام

 

قسم أكتوبر

 

مركز منشأة القناطر

 

البحيرة:

مركز المحمودية

 

مركز حوش عيسى

 

مركز الدلنجات

 

مركز كوم حمادة

 

سوهاج:

مركز البلينا

 

أسيوط:

قسم أول أسيوط

 

مركز القوصية

 

مركز أبوتيج

 

الفيوم:

مركز سنورس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 مجلس النواب 2025 نتائج الجولة الأولى

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة بين المرشحين وخط ساخن لتلقي الشكاوى

الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت وتأخر فتح بعض اللجان أول أيام إعادة المرحلة الثانية

الأكثر قراءة

زراعة الشيوخ تطالب بمراجعة قرار رفع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

السكة الحديد: الصيانة والتطوير وراء تأخيرات قطار القاهرة طنطا بالساعات

الداخلية تكشف ملابسات انسحاب مرشح بدار السلام بزعم وجود تجاوزات

منتخب مصر تحت 16 عامًا يفوز على اليابان بركلات الترجيح

كشف ملابسات ادعاء شخص بتعنت أحد رجال الشرطة معه بالإسكندرية

تنظيم الاتصالات يفتتح فرعه بالغردقة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الريال العماني في المركزي المصري يسجل 123.34 جنيه للبيع بتعاملات الأربعاء

أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الأسواق بمنتصف تعاملات الأربعاء

المزيد

انفوجراف

النقل تنشر إنفوجرافا يوضح مراحل الإقبال على الأتوبيس الترددي

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

تفسير حلم النقاب في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

عباقرة ولكن مجهولون.. عياد الطنطاوي نشر علوم الإسلام واللغة العربية في روسيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads