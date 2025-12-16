الإسكان: 70 % من العملاء يستفيدون من إعفاءات غرامات تأخير سداد الوحدات السكنية (فيديو)

18 حجم الخط

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، الحزمة الجديدة التى أطلقتها الوزارة من التيسيرات فى سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والفيلات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “الساعة 6”، المذاع على فضائية “الحياة”، إن هذه التيسيرات تأتى استجابة للطلبات المتكررة من العملاء الراغبين فى تصحيح أوضاعهم المالية والقانونية، مشيرًا إلى أن أكثر من 7000 عميل سيستفيدون من هذه المبادرة.

وأوضح أن التيسيرات تشمل إعفاءات من غرامات التأخير بنسبة تصل إلى 70%، مع تقديم حوافز إضافية خلال ديسمبر الجارى تصل إلى 80% فى حال سداد كامل المستحقات، بهدف تشجيع المواطنين على الإيفاء بالتزاماتهم المالية.



وأضاف أن الوزارة تحرص على خلق استقرار اجتماعى وعدالة بين المواطنين من خلال منح العملاء فرصا متعددة لتسديد مستحقاتهم دون تحميلهم أعباء إضافية، مؤكّدًا أن الهدف ليس سحب الوحدة من العميل المتأخر، بل تمكينه من استكمال السداد والاستفادة من وحدته.

تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة للوحدات

وأعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تيسيرات جديدة في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن التابع للوزارة مع العمل بتلك التيسيرات حتى 28 /2/ 2026.



وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى تلك التيسيرات تأتى للتخفيف عن كاهل المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين المستفيدين من الوحدات، بجانب العمل على تسريع وتيرة تحصيل مستحقات الدولة وهو ما يعكس التوجه نحو إيجاد حلول مرنة وفعَّالة تحقق العدالة الاجتماعية.

