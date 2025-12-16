التونسية فريال يوسف لـ النيابة: نادية الجندي سببت لي أضرارا نفسية ومعنوية تؤثر على مسيرتي المهنية

18 حجم الخط

استمعت نيابة القاهرة الجديدة الى أقوال الفنانة التونسية فريال يوسف في بلاغها ضد نادية الجندي، بتهمتي السب والتشهير.

وقالت الفنانة فريال يوسف: إن تصريحات النجمة نادية الجندي بشأنها والتي نعتتها بالفاشلة تسببت لها في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، وما ترتب عليها من آثار سلبية على مسيرتها الفنية وسمعتها المهنية.

وأمرت النيابة بصرفها من سراي النيابة بدون أي ضمانات.

تفاصيل بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي

يذكر أنه جاء في الشكوى المقدمة من محامي الفنانة فريال يوسف، ضد الفنانة نادية الجندي، أن موكلته خلال أحد اللقاءات التليفزيونية تم سؤالها عن الأعمال التي سببت لها ضغوطا نفسية أو شعورا بالندم، فذكرت من بينها مسلسل أسرار، مرجعة ذلك إلى عدم حصولها على الجزء الأكبر من أجرها ومستحقاتها المالية، رغم ما بذلته من مجهود في العمل.

وأضافت الشكوى أن الفنانة فريال يوسف في لقاء إعلامي لاحق تحدثت عن مستحقاتها المالية المتأخرة لدى عدد من شركات الإنتاج، وكان من بينها الشركة المنتجة لمسلسل أسرار، والتي تعود ملكيتها للفنانة نادية الجندي.

وقالت فريال يوسف: إن الفنانة نادية الجندي أدلت بتصريحات إعلامية ردا على ما ذكرته، ووصفتها خلالها بأنها ممثلة فاشلة، سعت إلى استغلال اسمها ونجوميتها، وهي التصريحات التي تم تداولها على نطاق واسع عبر عدد من المواقع الفنية والإخبارية.

وأكد محامي الشاكية أنه تقدم إلى النيابة العامة بمستندات رسمية تضمنت التسجيلات الصوتية والمرئية للقاءات المشار إليها، وطلب توقيع العقوبة المقررة قانونا طبقا لنصوص المواد 3/171، 1/302، 306 من قانون العقوبات، والمادة 26 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لاتهام المشكو في حقها بالقذف والتشهير، كما قدم وحدة تخزين إلكترونية تضمنت كافة الأدلة المؤيدة للبلاغ.

