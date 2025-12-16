رغم التأكيد أنه لن يغادر بلاده، دولة تعلن استعدادها لمنح اللجوء السياسي للرئيس الفنزويلي

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استعداده لمنح اللجوء للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حال قرر مغادرة بلاده.

 

وخلال حديثه لقناة "نيوزماكس" الأمريكية، تم نشر مقتطفات منه يوم الإثنين، قال لوكاشينكو: "مادورو لم يكن عدوًّا أو خصمًا لنا أبدًا، وإذا كان يرغب في الوصول إلينا فإن أبوابنا مفتوحة".

 

وأضاف أن أي مناقشات مع مادورو حول هذا الموضوع لم تجرِ، موضحًا أن الرئيس الفنزويلي "ليس الشخص الذي سيترك كل شيء ويهرب".

 

كما شكك لوكاشينكو في صحة الاتهامات الأمريكية المتعلقة بضلوع مادورو في تهريب المخدرات، مؤكدًا: "لا توجد لديكم مثل هذه الحقائق ولا لديَّ أنا أيضًا، ولا أعتقد أن هذا الادعاء صحيح".

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقًا إمكانية توجيه ضربات لعصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، مشيرًا إلى فنزويلا وكولومبيا، ووجه اتهامات لمادورو رفضتها كاراكاس بشكل قاطع.

 

وذكرت التقارير الإعلامية أن ترامب طالب مادورو في نوفمبر الماضي بمغادرة بلاده خلال مهلة محددة، قائلًا: "إن أيام مادورو في المنصب معدودة"، لكن الأخير رفض هذا العرض.

