أفادت صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية، في تقرير لها اليوم الاثنين، بأن مجموعة من المسلحين المجهولين قاموا باختطاف 18 راكبا من حافلة في ولاية إيدو جنوب غرب نيجيريا.

مسلحون مجهولون يخطفون 18 راكبا من حافلة في نيجيريا



وجاء في تقرير الصحيفة النيجرية، أنه تم اختطاف نحو 18 راكبا على طول الطريق السريع بين بنين وأكوري، بالقرب من قرية أوبارينرين... وبحسب التقارير، أطلق المسلحون النار عشوائيا قبل اقتياد الركاب قسرا إلى الغابة".



ونقلت الصحيفة عن إينو إيكوديم المتحدث باسم قيادة شرطة ولاية إيدو، قوله إن قوات الأمن قد بدأت بالفعل عملية بحث عن الخاطفين.

وفي الفترة الأخيرة، تكرر عمليات الخطف في نيجيريا بين الحين والآخر، ووفي وقت سابق، أفاد بولس يوهانا، رئيس رابطة المسيحيين في نيجيريا، بأن مسلحين اختطفوا 303 طلاب و12 معلما من مدرسة سانت ماري الكاثوليكية في غرب نيجيريا.

تكرار عمليات الخطف في نيجريا

وفي 17 نوفمبر الماضي، اختطف قطاع طرق مسلحون 24 طالبة من مدرسة حكومية للبنات في ولاية كيبي، نيجيريا، وقتلوا نائبة مديرة المدرسة. بالإضافة إلى ذلك، في ليلة بين 18و19 نوفمبر، هاجم مجرمون كنيسة في إيكيتي بولاية كوارا، وأطلقوا النار عشوائيا على المصلين، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم واختطاف 38 آخرين. وطالبوا بفدية قدرها 3.8 مليار نايرا (2.6 مليون دولار أمريكي) مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وفي يوم سابق، اقتحم إرهابيون كنيسة أثناء إقامة قداس واختطفوا 15 شخصًا في ولاية كوجي بوسط نيجيريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب في وقت سابق من المشرعين في الولايات المتحدة، التحقيق في عمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها المسيحيون في نيجيريا وتقديم تقرير له حول ذلك.

