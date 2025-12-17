محمد شاهين يدخل دوامة العلاقات النسائية في «طالع نازل»، زوجتان وحب ثالث!

18 حجم الخط

يعكف القائمون علي مسلسل طالع نازل الذي يقوم ببطولته الفنان محمد شاهين ومني زكي علي وضع اللمسات النهائية للعمل تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

ويظهر الفنان محمد شاهين ضمن أحداث العمل وهو متعدد العلاقات النسائية حيث يظهر في دور زوج مني زكي، ويتزوج مريم الخشت لتكون الزوجة الثانية، ويعيش قصة حب مع فنانة أخرى.

مسلسل طالع نازل من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء عبد الخالق وإنجي القاسم، ويشارك في بطولته محمد شاهين، مريم الخشت، وميمي جمال ويتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية، خارج السباق الرمضاني 2026.

وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد كرم مسلسل "لام شمسية" آخر أعمال الفنان محمد شاهين، في حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز لعام 2025.

وكان المسلسل من بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل “لام شمسية” ناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوي.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل “لام شمسية” تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

