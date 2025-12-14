الأحد 14 ديسمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بعد مرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% عند مستوى 42070 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 51620 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.21%  عند مستوى 19129 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.75%  عند مستوى 4637 نقطة.

كما صعد   مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05%  عند مستوى 12940 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61%  عند مستوى 17249 نقطة، وارتفع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15%  عند مستوى 4451 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.963 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 42033 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 51544 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 19100 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4623 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12940 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 17144 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4451 نقطة.

