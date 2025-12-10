الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الأنبا أغناطيوس يتابع الخدمات المقدمة في إيبارشية المحلة الكبرى

إيبارشية المحلة الكبرى
إيبارشية المحلة الكبرى
عقد نيافة الأنبا أغناطيوس، الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى للأقباط الأرثوذكس، مع خدام أسقفية الخدمات، لمتابعة ملف «حصاد التنمية ٢٠٢٥»، واستعراض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام داخل المجتمعات التنموية التابعة للمطرانية.

شارك في اللقاء عدد من كهنة إيبارشية المحلة الكبرى المشرفين والخدام العاملين بالمجتمعات التنموية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن العمل في دير السيدة العذراء بجبل إخميم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا متاؤس استشار البابا تواضروس في بعض الأمور الخاصة بالعمل في دير السيدة العذراء بجبل إخميم.

البابا تواضروس يشرح لشباب ميلانو كيفية الحفاظ على إيمان نيقية

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني محاضرة لشباب إيبارشية ميلانو بإيطاليا عبر تطبيق Zoom، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر شباب الإيبارشية المنعقد حاليًا تحت عنوان «كيف يحافظ الشباب على إيمان نيقية»، حيث تناولت المحاضرة عددًا من القضايا المرتبطة بدور الشباب في التمسك بالتعليم الكنسي والحفاظ على الهوية الإيمانية في العصر الحديث.

البابا تواضروس يلتقي ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءً مع ممثلي عدد من الكليات والمعاهد اللاهوتية، وذلك بمقر أكاديمية مار مرقس القبطية بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

أكاديمية مارمرقس القبطية

وخلال اللقاء جرى التعريف بأكاديمية مار مرقس القبطية، والاستماع لآراء ومقترحات الحضور بخصوص تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمعايير الجودة الأكاديمية في الكليات اللاهوتية والمعاهد الكنسية المعترف بها في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

يُعد هذا اللقاء الأول ضمن عدة لقاءات مقبلة مع كليات ومعاهد أخرى.

حضر اللقاء ممثلو الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة، الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية، كلية بولس الرسول اللاهوتية بطنطا، والكلية اللاهوتية بالدير المحرق، إلى جانب معهد الدراسات القبطية.

البابا تواضروس: استجابة الله لصلواتنا متنوعة بين التأجيل والفور وتفوق توقعاتنا

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني أن استجابة الله لصلوات الإنسان تأخذ أشكالًا متعددة تتراوح بين التأجيل والفور وتجاوز ما نطلبه، مشيرًا إلى أن فهم طرق استجابة الله يساعد المؤمن على الصبر والثقة في مشيئة الرب.

وأوضح البابا تواضروس الثاني أن الاستجابة قد تكون مؤجلة لأن الله يعلم التوقيت المناسب لنا، مستشهدًا بصلاة حنة أم صموئيل، حيث جاء الاستجابة في الوقت الذي كان فيه الإنسان مستعدًا لها. كما أشار إلى الاستجابة الفورية، مثل شفاء المفلوج بحسب الإيمان، مضيفًا أن الله في بعض الأحيان يمنح أكثر مما نطلب، كما حدث مع سليمان الحكيم الذي طلب الحكمة فقط ونال أضعاف ما طلب.

