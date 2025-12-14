إصابة 5 أشخاص وتهشم سيارة دعاية لأحد المرشحين في الجمالية بالدقهلية

18 حجم الخط

أصيب 5 أشخاص في تعدٍ على سيارة ربع نقل خاصة بالدعاية الانتخابية لأحد المرشحين لمجلس النواب على طريق الكفر الجديد ليسا الجمالية بمحافظة الدقهلية.

كانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أشخاص في اعتداء ملثمين بأسلحة بيضاء على سيارة دعاية لأحد المرشحين وتكسير زجاج السيارة والاستيلاء على السماعات.

نقل المصابين لمستشفي الجمالية

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الجمالية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى الجمالية المركزي لتلقي العلاج.

جهود أمنية لضبط المتهمين

وحاول الأهالي إسعاف المصابين وجرى نقلهم للمستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية من رجال مباحث الجمالية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات

