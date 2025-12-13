وفديون يناشدون الرئيس اختيار أبناء الحزب فى تعيينات النواب

18 حجم الخط

طالب عدد من رموز وقيادات الوفد فى المؤتمر المنعقد الآن بفندق سفير فى الدقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفض الترشيحات التى رفعها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب، مؤكدين أن تلك الترشيحات لزميل له يعمل أستاذا جامعيا ولم يكن يوما له علاقه بالعمل السياسى أو الحزبى.

تعيينات مجلس النواب الجديد



وأضاف قيادات حزب الوفد: إن أبناء وشباب الوفد أحق بتمثيل حزبهم، حيث إن رئيس الوفد الحالى يتجاهل أعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذى.

جانب من الإجتماع



وأشار الحضور أن الوفد دائما بيت الوطنية ويدعم الدولة المصرية، وإن كان يمر بكبوة فسينهض منها ويعود إلى أحضان الشعب يمارس دوره مساندا للدولة ومعبرا عن طموحات الشعب المصرى.





