الغرف الصناعية تشارك في جلسة نقاشية عن مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري

18 حجم الخط

أكدت منة الله شركس عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن الشاي سلعة استراتيجية للمصريين وبالنسبة للمواطن مثل الماء، لذلك فإن نسبة الاستهلاك مرتفعة.

وتابعت: “الشاي يبدو صناعة بسيطة، لكنها معقدة، إذ تبدأ من اختيار ورقة الشاي، ونتابعها حتى تصل لأيدي المستهلك”.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية اليوم بعنوان “الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق”، ضمن فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي وأمين الصندوق.

وأوضحت أن هناك تعاونا مع كل أجهزة الدولة المتعلقة بالجودة، مثل هيئة سلامة الغذاء، والتي تقوم بإجراء مراجعة سنوية على المصنع، ونحصل على أعلى التقييمات.

وحول أزمة الغش التجاري، قالت: "هذا ملف قديم وموجود في كل دول العالم، والقضاء عليه يتطلب تضافر كل الجهود من أجهزة الدولة، وعلينا القضاء على المرض وليس العرض، عبر وجود قوانين رادعة لكل من يشارك في سلسلة الغش التجاري، خاصة أن هذا الغش يضر بسمعة الكثير من المنتجات نتيجة غياب الوعي بهذه القضية"

وأوضحت أن التاجر يعرف جيدا المنتج الأصلي من المغشوش، لكن بعضهم يتغافل عن ذلك بسبب تحقيق الربح، وسيتم تقديم مذكرة للوزير بسبب هذه الأزمة.

السفير محمد العرابي: مصر موجودة بقوة في عمق القارة السمراء

أكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة هي مرادف لحركة عدم الانحياز، التي تأسست على يد جمال عبد الناصر و"نهرو" و"تيتو" و"سوكارنو" و"نكروما" وتعتمد أسسها على الابتعاد عن صراعات القوى العظمى "المعسكرين الشرقي والغربي"، مؤكدا أن المنظمة نجحت في النأي بالدول عن فكرة الاستقطاب.

وأشار إلى أن الشعوب لا بد أن يكون لها كيان ينظم احتياجاتها، خاصة أننا في العصر الحديث تخلصت كل دول العالم من الاستعمار باستثناء فلسطين، ولهذا كان يجب إعادة إحياء دور منظمة التضامن بفكر جديد وأسلوب جديد.

وأوضح أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين هو إعادة إحياء المنظمة، حيث يتم توجيه الجهود لتنمية المشاريع بين الدول لخدمة أهداف التنمية، حيث يتم مخاطبة الحاضر والمستقبل، وسيتم الإعلان عن مشاريع محددة تخدم أهداف التنمية مؤكدا "لن ننخرط في ترديد أي شعارات".

وتابع:" مشروعات اليوم ستوجه لداخل مصر، ثم تنطلق إلى الدول الأخرى في إفريقيا وآسيا لنحقق أهداف التنمية، والفترة المقبلة ستشهد التوسع إلى القارة اللاتينية التي أصبحت محل اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية"، موضحًا أن تنمية الشعوب تقضي على مشاكل كثيرة تؤرق الدول، وليس بالضرورة تحقيق أهداف سريعة.

ولفت إلى ضرورة التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة السمراء، كاشفا عن وضع تصور لإنشاء كيانات على غرار اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي، مثل اتحاد الشباب والسياحة.

وأكد السفير العرابي، أن مصر موجودة بقوة في عمق القارة السمراء، خاصة في قطاع البناء، وقد قامت شركة المقاولون العرب ببناء مدن بالكامل في غينيا، مشددًا على أن طريق "الإسكندرية- كيب تاون" سيخدم القارة بأكملها.

وتابع: "التعليم يعمل على تضافر وتعاون الشعوب، ومصر تفتح أبواب جامعاتها أمام الأفارقة، في الوقت نفسه قام رئيس الوزراء بـ25 زيارة لدول القارة أغلبها اقتصادية"، متابعًا: "رصيد عبد الناصر في إفريقيا سبيل مصر للقارة".

ومن جانيه أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتج الغذائي عابر للقارات والتشريعات يجب أن تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن محكمة النقض أقرت أن معايير التشابه إحدى أدوات الغش الغذائي، وأن تطبيق قوانين رادعة مهم لتحقيق ذلك، مؤكدًا أن الرقابة الدولية والمحلية ضرورة للحفاظ على الأمن الغذائي، وأن الإعلام يجب أن يهيئ المجتمع لأن الغش التجاري محرم مثلما هو مجرم.

وأوضح محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة المصرية تمتلك حلولًا عملية وواقعية لتأمين السلع الغذائية، لافتًا إلى أن جميع السلع المصدرة لها أكواد لدى هيئة سلامة الغذاء.

وأردف: "أتمنى وجود مؤسسة في مصر لجلب السلع من إفريقيا، ويجب وضع آليات لمواجهة الغش التجاري"، لافتا إلى أن غرف الرصد عن طريق الإنترنت تساعد على حماية المستهلك.

فيما قال محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، إن أي عينة غذائية لا تمثل إلا نفسها، فهناك عدم ثقة في الجهات الرقابية، لكن وصول المنتج إلى الأسواق يكون بعد مروره باشتراطات "سلامة الغذاء"، وسوء التخزين قد يسبب تلف المنتج.

وأشار إلى أن المنتج ما دام وصل إلى المستهلك، فليس للجهات الرقابية أي سلطة عليه، حتى عربة الفول تخضع لاشتراطات سلامة الغذاء، مضيفا: "المنتج قد يخرج سليما من المصنع، لكنه يفسد نتيجة سوء تخزين أو سوء النقل".

بينما أشار إيهاب محمود رئيس مجلس إحدى شركات اللوجيستيك للشحن البحري أن الإمداد اللوجستي متواجد على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الغش التجاري للمبيدات يضر بصحة المواطن.

وأوضح رضا موسى رئيس مجلس ادارة احدي شركات لادارة المشروعات أننا نعمل على 6 محطات تشيل أوت في قارة إفريقيا، وكان لدينا تخوفات من استعادة أموالنا من إفريقيا لكن قوة الدولة المصرية ساعدتنا لاستعادتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.