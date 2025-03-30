الأحد 30 مارس 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد منافذ بيع الخضار والفاكهة بالمنصورة ويشدد على الالتزام بالأسعار

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة تفقدية على منافذ بيع الخضار والفاكهة بنطاق مدينة المنصورة، وذلك للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية التي يتم تحديثها بصفة دورية من قبل مديرية التموين، في إطار متابعته المستمرة للأسواق وضبط الأسعار.

جولة تفقدية على منافذ بيع الخضار والفاكهة بالمنصورة

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة وعدم استغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع بشكل مكثف الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

بتوقيع غرامة على أحد المنافذ المخالفة،

كما قام المحافظ بتوقيع غرامة على أحد المنافذ المخالفة، وذلك لعدم التزامه بالأسعار المعلنة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات من شأنها التأثير على المواطنين أو التلاعب بالأسعار.

وفي هذا السياق، كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لكافة المنافذ بنطاق المحافظة، من خلال فرق عمل تعمل على مدار اليوم، لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي مخالفات.

وأكد "مرزوق" أن جولاته الميدانية ستتواصل لضبط الأسواق والتأكد من التزام جميع المنافذ بقرارات التسعير، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات ليتم التعامل معها على الفور، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية عبر الأرقام التالية:

📞 0502316644 - 0502314880 - 0502327792 (من الهاتف الأرضي أو المحمول)
📞 114 (من الهاتف الأرضي)

وشدد المحافظ على أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بسرعة وحسم، لضمان حماية حقوق المواطنين وتوفير السلع بأسعار عادلة.

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